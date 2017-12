Tramonti: a Gete un presepe tra fede e tradizione

🔊 Ascolta questo articolo

La comunità di Gete anche quest’anno ha il suo presepe, grazie al lavoro di un modesto gruppo di persone volenterose della borgata. Un’iniziativa che si ripete per il terzo anno consecutivo, a Tramonti nella parrocchia San Michele Arcangelo, con l’obiettivo di mantenere viva l’usanza nella frazione. Positanonews ha incontrato il gruppo presepiale della parrocchia, intervistando uno degli addetti ai lavori del presepe, Teo Giunchiglia.

Teo, ci puoi dare una spiegazione generale su cosa rappresenta il presepe di Gete?

“Il presepe viene realizzato nella sua massima semplicità, rappresentando un piccolo borgo, un paesello, in cui vengono rappresentate tutte le svariate attività che fanno parte della scenografia, con personaggi come il boscaiolo, dai raccoglitori d’acqua, i pastori con il gregge e vari artigiani e i numerosi zampognari che con la loro melodia si avvicinano alla natività per adorare e accogliere la venuta del Nostro Salvatore, Gesù bambino. Un presepe caratteristico e semplice, in cui la natività è rappresentata in una struttura, abbandonata, antica ed ecclesiale, con una lanterna che rappresenta la luce della speranza, ovvero Gesù Cristo. Da questa lanterna si erge poi un angelo che dà il benvenuto da una nuvoletta, ed annuncia la venuta di Gesù”.

Da osservatore, tra i particolari che mi sono balzati agli occhi, noto un’edicola dedicata a San Michele Arcangelo ed un quadro dedicato alla Madonna di Fatima. Questi sono dei riferimenti alle ultime manifestazioni religiose che hanno avuto luogo nella parrocchia?

“Allora, San Michele Arcangelo è innanzitutto il santo patrono della parrocchia qui a Gete di Tramonti, in Costa d’Amalfi. La Madonna di Fatima la veneriamo nella nostra Chiesa e per noi getesi è come una “seconda patrona” e abbiamo una devozione molto intensa: noi quest’anno abbiamo festeggiato, oltre al centenario dell’apparizione della Madonna di Fatima, il 70esimo anniversario della venuta della statua a Gete nel 1947, quando venne benedetta a Maiori, grazie al parroco Mons. Vincenzo Leone, che portò qui a Tramonti la statua della Madonna di Fatima, benedetta dall’Arcivescovo di allora, Mons. Angelo Rossini. Tanta gioia e tanta festa nel ricordo di questo momento emozionante, soprattutto per noi che quest’anno ricordiamo con tanto amore e affetto”.

Ricordiamo che insieme al presepe in Chiesa, c’è ne un altro esternamente, realizzato anni fa nella “grotta di Caro” da persone di Gete, che oggi si presenta insieme ad un’altra raffigurazione.

“Il presepe della grotta di Caro, detto in dialetto “sott’ ‘a grott ‘e Car”, in pratica una cavità rocciosa di origine naturale, con un presepe che è stato costruito interamente in calce e muratura, realizzato nel 2009. Attualmente ad oggi viene curato con buona volontà da altri volontari, persone dedicano il proprio tempo libero volontariamente con passione. E’ un presepe molto bello, molto importante, che continua a mantenere una sua bellezza unica nel borgo di Gete insieme al presepe parrocchiale, dando così valore alla tradizione dell’arte presepiale”.

Grazie Teo, tanti auguri a tutto il gruppo presepiale da Positanonews, siamo molto lieti di avervi dato spazio.

“Grazie a te e alla redazione di Positanonews per aver dedicato questo momento d’intervista per il presepe di San Michele Arcangelo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione e al parroco Don Gennaro Giordano”.

Ai lettori che intendono visitare personalmente il presepe parrocchiale, raccomandiamo i seguenti orari di visita, indicati dalla parrocchia: dal lunedì al sabato, dalle 16.30 alle 20.00, mentre di domenica e nei giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00.