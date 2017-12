🔊 Ascolta questo articolo

Positano Christmas Time stasera e domani grande musica, tombolate al Paradise e poi la Festa Zeppola. Continuano le manifestazioni organizzate dal Comune di Positano , mentre si è ravvivata l’aria natalizia e ci si prepara già al cenone di Capodanno.

Questa sera giorno di Santo Stefano alle 19.00 alla Chiesa Madre Santa Maria Assunta ad allietare gli astanti ci sarà il tradizionale concerto della banda musicale San Vito Positano a cura dall’associazione “Franco di Franco”.

Il 27 dicembre un momento dedicato per gli appassionati di videogiochi: i ragazzi potranno sfidarsi a FIFA 2018 PS4 all’auditorium della scuola media. In palio tantissimi giochi e accessori PS4.

Sempre domani da non perdere, i maestri internazionali dell’Associazione Quattro Quarti propongono un concerto dal titolo “Note sotto l’albero” con Pianoforte ed Ottoni nella Chiesa del Santissimo Rosario ai Mulini alle 19 .

Il 28 e 29 dicembre avrà luogo la 36ª edizione della sagra della zeppola la tradizionale festa più coinvolgente della Costiera amalfitana, già in giro ci sono i biglietti. In palio fra l’altro Iphone e un weekend a Ischia.

Il 30 dicembre alla Chiesa dell’Assunta ci sarà un concerto, con i canti Pastorali della tradizione natalizia con la Soprano Giusy Celentano, la violinista Anna Velichko e la maestra Marianna Meroni. Poi il Capodanno in spiaggia con Nello Buongiorno e il Dj Mario Iovieno e altri di cui parliamo più dettagliatamente in altri articoli.

Per i momenti popolari al bar Paradise di Elio Rispoli in spiaggia, encomiato dai nostri lettori per essere stato l’unico bar aperto ieri a Natale, ma già da oggi sono aperti tutti. ci sarà tutte le sere la tombola di Pako al secolo Pasquale Cocurullo, col divertimento assicurato e l’atmosfera natalizia delle tombole in famiglia . Perchè qui a Positano , il “paese presepe” d’eccellenza, si sta bene come a casa e in famiglia.