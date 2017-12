Campania, boom prenotazioni camere per Natale e Capodanno: bene in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana

🔊 Ascolta questo articolo

La Campania è protagonista di un Natale da record per quanto riguarda il turismo e le piccole strutture ricettive, date le difficoltà in questi giorni di trovare una camera disponibile nei principali luoghi di attrazione turistica. Napoli, Salerno, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, sono le località in cui è difficile trovare una stanza a portata di tasca, infatti secondo il recente sondaggio Abbac (Associazione Bed & Breakfast e Affittacamere, ndr), oltre il 95% delle strutture sono occupate in questo intervallo di date, su tutte le tipologie ricettive e per le suddette aree geografiche.

Trend positivi si registrano soprattutto nell’area nord della provincia di Salerno, dove i comuni “vincenti” di questo sondaggio sono Vietri sul Mare e Cetara, data anche la vicinanza strategica alle luminarie di Salerno. Seguono poi Amalfi, la piccola Atrani e Positano. B&B e affittacamere della Penisola Sorrentina stanno vivendo un momento magico anche d’inverno, a partire da Sorrento, con Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano, Meta e Vico Equense.

Gravitano su Salerno le richieste per visitare le “Luci d’Artista” e vanno bene anche le strutture ricettive del Cilento. Piccole strutture e appartamenti sono la scelta più gettonata a Napoli e hinterland: dai Campi Flegrei ai siti archeologici dell’area vesuviana, c’è un una notevole richiesta di B&B dai visitatori, che si appoggiano anche alle aree limitrofe. Caserta registra addirittura l’80% di prenotazioni, mentre tra Benevento e Avellino si prediligono gli agriturismi anche d’inverno.