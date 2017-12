Salerno, 538 milioni di euro per il piano opere pubbliche 2018/2020

Tweet on Twitter

Era stato recentemente approvato dalla Giunta di Salerno il piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020. Il Comune, per la realizzazione di parte del piano ha messo a disposizione 538 milioni di euro; di questi, circa la metà sono stati messi a disposizione per l’anno in arrivo.

Tra le opere rientranti nell’elenco approvato dalla Giunta sono presenti: la realizzazione di un nuovo cimitero urbano, un progetto privato che dovrebbe concludersi entro i due anni; la riqualificazione dello stadio Vestuti; la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e la riqualificazione dei campi di calcio De Gasperi, XXIV maggio 1999 e Settembrino. Rientrano tra i progetti anche i lavori di manutenzione alle scuole materne, elementari e medie.

