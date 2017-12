Napoli, il Natale negato nella Galleria Umberto: nuovo raid, abbattuto l’albero VIDEO

Tweet on Twitter

Ancora un atto di vandalismo ai danni dell’albero di Natale allestito in Galleria Umberto I. Gettato a terra durante la notte da ignoti, giace riverso sul pavimento tra addobbi e “letterine dei desideri” sparse ovunque. Un’amara istantanea che ha accolto stamattina chi transitava in Galleria, tra questi Giovanna Morelli che ha scattato la foto pubblicandola sul suo profilo Facebook: «Che tristezza! Questo è quello che non mi piace vedere della mia città», il suo commento, condiviso da decine di utenti.

L’albero di Natale, già vittima di vandalismo, era stato rubato e ritrovato pochi giorni fa. Poi rimesso al suo posto al centro della Galleria, dalla buona volontà di giardinieri, napoletani e turisti.

ANTONIO CANGIANO IL MATTINO