Gragnano tragedia di Natale. Incidente mortale per 32enne sulla Via Castellammare

🔊 Ascolta questo articolo

Gragnano tragedia di Natale. Incidente mortale per 32enne sulla Via per Castellammare di Stabia . L’incidente oggi pomeriggio dopo le di 17 all’uscita della galleria. Angelo Cesarano , giovane di Gragnano , ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il palo della luce mentre si dirigeva verso Castellammare di Stabia subito dopo l’uscita della galleria. Ora il suo corpo è all’obitorio a disposizione dell’Autorità giudiziaria, aperta un’inchiesta sull’incidente. Dopodomani il pubblico ministero di Torre Annunziata disporrà l’autopsia per l’accertamento delle cause del decesso.