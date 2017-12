🔊 Ascolta questo articolo

Praiano ok per il ripascimento alla Gavitella e lavori alla Praia. Il Consiglio comunale va avanti sulle problematiche che riguardano le due spiagge della cittadina della Costiera amalfitana . La delibera è la numero 53 e solo ora è stata pubblicata all’albo pretorio, l’amministrazione di Giovanni Di Martino intende affrontare questi due nodi che da anni sono il cruccio della vita amminsitrativa del cuore della Costa d’ Amalfi. Ecco il testo.

Vista la propria precedente determinazione n. 193 del 18.08.2017, con la quale venne affidato la progettazione

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione valutazione di incidenza,

rilievi e quant’altro necessario alla progettazione dell’opera denominata “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno

dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”, all’ing. Giuseppe De Angelis da Sant’Agnello (Na)

con il ribasso temporale del 25% ed il ribasso sulle competenze tecniche del 6,233% e quindi per un costo di €.

37.000,17 oltre cassa ed IVA;

Rilevato che l’intervento dovrà essere riportato nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del

codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016

Visto che, l’Ing. Giuseppe De Angelis in data 14.11.2017 prot. 0009194 e successiva integrazione del 30.11.2017

prot. 0009194 e quindi nel rispetto dei termini fissati con il disciplinare di incarico, tenute presenti le indicazioni del

progetto anzidetto, ha redatto e rassegnato il progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

21. Nota prot. 0009704 del 30.11.2017 inerente la predisposizione della relazione sulle interferenze;

Visto che, il Geol. Ugo Ugati in data 13.11.2017 prot. 9110 e quindi nel rispetto dei termini fissati con il disciplinare

di incarico, tenute presenti le indicazioni del progetto anzidetto, ha redatto e rassegnato lo studio geologico;

Dato atto che in relazione al disposto dell’art. 23 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, in

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori progettati, non è stato necessario richiedere altra

documentazione;

Visti gli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

Esaminati gli elaborati, i quali risultano conformi a quanto previsto dall’art. 24 del DPR 207/2010 ad eccezione del

piano particellare di esproprio in quanto non ve ne sono da fare.

Visto Il progetto definitivo presentato individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante, contiene, altresì, tutti gli elementi

necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite

di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo dei prezzari predisposti dalla Regione

Campania.

Non avendo nulla da osservare nel merito;

Sulla scorta degli elementi che precedono;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e

successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte

ancora vigente;

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive

modificazioni, per le parti non abrogate;

DICHIARA

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori progettati, tutte le prescrizioni di cui alle norme

prima riportate o richiamate, sono soddisfatte.

PROPONE

Al Consiglio Comunale l’approvazione del progetto definitivo relativo all’opera descritta in narrativa che prevede

una spesa complessiva di Euro 3.220.810,28.

Il Responsabile unico del procedimento

Arch. Gaetano Casa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

LETTA e fatta propria la proposta – verbale di verifica a firma del Responsabile del Settore Tecnico, che qui si

intende integralmente riportata;

Premesso che:

– con Delibera di G.M. n.102 DEL 14.09.2016 sono state avviate le fasi della

progettazione ed è stato formulato atto d’indirizzo per l’affidamento esterno a

progettisti esterni dell’incarico di redazione della progettazione definitiva ed

esecutiva per l’intervento in epigrafe indicato nei modi e forme di legge;

– con Determinazione RR.GG. n. 247 del 15.09.2016 è stato disposto l’avvio delle

procedure di affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e geologia, per

l’affidamento degli incarichi professionali necessari alla redazione delle progettazioni

necessarie alla realizzazione delle opere indicate in epigrafe;

Dato atto che:

– a seguito della partecipazione all’avviso pubblico di cui al D.D. n. 89/2016, il

Comune di Praiano (SA) è stato inserito tra gli Enti finanziati dal fondo rotativo della

progettazione predisposto dalla Regione Campania;

– con D.D. n. 38 del 08.05.2017 la Regione Campania ha concesso il finanziamento di

€. 61.480,05 per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere indicate in

epigrafe;

– per procedere all’affidamento esterno degli incarichi di progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione

valutazione di incidenza, indagini e studi geologici sono stati acquisiti i relativi CIG

ed in particolare: Z611DC8E6B per la progettazione e Z2F1DC8EAB per gli studi

geologici;

– con Determinazione RR.GG. n. 148 del 07.07.2017 è stato disposto l’avvio delle

procedure di affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e geologia, per

l’affidamento degli incarichi professionali necessari alla redazione delle progettazioni

necessarie alla realizzazione delle opere indicate in epigrafe con l’approvazione delle

lettere di invito;

– con nota prot. n. 005914 del 14.07.2017 è stata inoltrata lettera di invito ai tecnici da

incaricare per la progettazione dell’opera denominata “Messa in sicurezza, contrasto

al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”;

– con nota prot. n. 0005915 del 14.07.2017 è stata inoltrata lettera di invito ai tecnici da

incaricare per lo studio geologico dell’opera denominata “Messa in sicurezza,

contrasto al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e

Gavitella”;

– in data 25.07.2017 e 01.08.2017 la Commissione di Gara costituita con

determinazione R.G. n. 164 del 25.07.2017, ha provveduto ad esaminare le offerte

pervenute, provvedendo ad escludere tutti i professionisti invitati per la gara relativa

alla progettazione dell’opera e ad affidare provvisoriamente l’incarico relativo agli

studi geologici al dott. Ugo Ugati;

– con Determinazione R.G. n. 178 del 02.08.2017 si è preso atto dei lavori della

Commissione di Gara e allo stesso tempo è stata avviata la procedura per

l’affidamento degli incarichi mancanti ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

– con nota prot. n. 6484 del 02.02.2017 è stata richiesta offerta al professionista ing.

Giuseppe De Angelis da Sant’Agnello (Na), inerentemente l’incarico di progettazione

dell’opera denominata “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno dell’erosione

marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”;

– con Determinazione R.G. n. 186 del 04.08.2017 si è provveduto

all’aggiudicazione/affidamento provvisoria degli incarichi professionali inerenti

l’intervento denominato “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno dell’erosione

marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”;

– in base al ribasso economico offerto dall’ing. Giuseppe De Angelis da Sant’Agnello

(Na), il relativo importo di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione valutazione di

incidenza dell’opera denominata “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno

dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”, ammonta ad

€. 37.000,17 oltre cassa ed IVA;

– in base al ribasso economico offerto dal geol. Ugo Ugati da Pompei (Na), il relativo

importo di affidamento per la redazione delle indagini e degli studi geologici per la

progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera denominata “Messa in sicurezza,

contrasto al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e

Gavitella”, ammonta ad €. 7.322,40 oltre cassa ed IVA;

– Con Determina R.G. 193 del 18.08.2017 veniva affidato definitivamente l’incarico di

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, redazione valutazione di incidenza, rilievi e quant’altro necessario alla

progettazione dell’opera denominata “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno

dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella”, all’ing. Giuseppe

De Angelis da Sant’Agnello (Na) con il ribasso temporale del 25% ed il ribasso sulle

competenze tecniche del 6,233% e quindi per un costo di €. 37.000,17 oltre cassa ed

IVA;

– Con Determina R.G. 193 del 18.08.2017 veniva affidato definitivamente l’incarico di

redazione studi ed indagini geologiche dell’opera denominata “Messa in sicurezza,

contrasto al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e

Gavitella”, al geol. Ugo Ugati da Pompei (Na) con il ribasso temporale del 25% ed il

ribasso sulle competenze tecniche del 18,6% e quindi per un costo di €. 7.322,40 oltre

cassa ed IVA;

Tanto premesso:

Visto il verbale di verifica del RUP del 04.12.2017 con la quale si propone al Consiglio Comunale

l’approvazione del progetto definitivo redatto dall’ing. Giuseppe De Angelis comprensiva della

relazione geologica a firma del Geologo Ugo Ugati, inerente al progetto “Messa in sicurezza, contrasto

al fenomeno dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella” che prevede una spesa

complessiva di Euro 3.220.810,28;

Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.;

Rilevato

• che il rassegnato progetto definitivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme

sopra richiamate;

• il presente progetto definitivo deve essere inerito nel programma triennale delle opere

pubbliche 2019 – 2021;

Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mmii., recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive

modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al aLgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed i suoi atti

applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207

e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e

successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo statuto comunale;

Ascoltata la proposta del Sindaco e la sua relazione;

Ascoltato l’intervento del Consigliere Fusco Fiorella capogruppo del M5S, contenuto

nell’allegato documento, che conclude con l’astensione dal voto del gruppo di minoranza;

All’unanimità di voti e con l’astensione dei consiglieri Fusco – Cuccurullo Diego e Terminiello,

espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. Di approvare e fare propria la narrativa che precede che s’intende qui interamente riportata;

2. Di approvare il progetto definitivo redatto dall’ing. Giuseppe De Angelis presentato in data

14.11.2017 prot. 0009194 e successiva integrazione del 30.11.2017 prot. 0009704 e della

relazione geologica a firma del Geologo Ugo Ugati, acquisita al protocollo dell’Ente in data

13.11.2017 prot. 9110, inerente al progetto “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno

dell’erosione marina, ripascimento delle spiagge Praia e Gavitella” che prevede una spesa

complessiva di Euro 3.220.810,28, costituito da i seguenti elaborati:

3. Di demandare al R.U.P. Arch. Gaetano Casa l’inserimento del progetto definitivo nel

programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile