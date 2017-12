Maiori quella tradizione dei presepi di Natale persa

🔊 Ascolta questo articolo

Maiori senza un grande programma questo Natale in Costiera amalfitana, dove eccellono Ravello , Praiano e Amalfi, ma potrebbe puntare sulla tradizione. Riceviamo un video dalla nostra bravissima amica Sabine che è vissuta anni a Maiori “ono foto dei presepi monumentali che si facevano a Maiori. Un amico mi ha detto che quest’anno non ne hanno fatto – e non so com’era gli anni passati. Comunque sia: È un peccato che un’usanza del genere si va a perdere …”