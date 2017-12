Positano augura Buon Natale con la Santa Klaus Wind Band, domani la Banda “Franco di Franco” VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Positano augura Buon Natale con la Santa Klaus Wind Band, domani la Banda “Franco di Franco”. La banda ha allietato in musica la cittadina della Costiera amalfitana, anche se non si trovava purtroppo un bar o un ristorante aperto, già da stasera riapriranno un pò di tutti in Spiaggia Grande , al parcheggio Migliaccio Giovì e famiglia offrivano la cioccolata calda , ieri abbiamo intervistato don Michele Fusco , ora Vescovo, durante la posa del bambino nel presepe della Grotta di Fornillo VIDEO

Qui di seguito il programma Natalizio del Comune di Positano che ha subito qualche variazione in precedenza con il rinvio di alcuni appuntamenti a causa del vento, ma le condizioni atmosferiche sono migliorate.

Il giorno della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre si svolgerà a partire dalle 22.30 per i vicoli di Nocelle “La Condivisione Illuminata”, processione itinerante con i giovani del quartiere per celebrare la nascita di Gesù. Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, alle 10,30, in giro per le vie del centro, si terrà il concerto della Santa Klaus Wind Band, dal titolo “I classici del Natale”.

Il giorno di Santo Stefano alle 19.00 alla Chiesa Madre Santa Maria Assunta ad allietare gli astanti ci sarà il tradizionale concerto della banda musicale San Vito Positano a cura dall’associazione “Franco di Franco”.

Il 27 dicembre un momento dedicato per gli appassionati di videogiochi: i ragazzi potranno sfidarsi a FIFA 2018 PS4 all’auditorium della scuola media. In palio tantissimi giochi e accessori PS4. Lo stesso giorno, alle 19.00 i maestri internazionali dell’Associazione Quattro Quarti propongono un concerto dal titolo “Note sotto l’albero” con Pianoforte ed Ottoni.

Il 28 e 29 dicembre avrà luogo la 36ª edizione della sagra della zeppola tradizionale mentre il 30 dicembre alla Chiesa dell’Assunta ci sarà un concerto, con i canti Pastorali della tradizione natalizia con la Soprano Giusy Celentano, la violinista Anna Velichko e la maestra Marianna Meroni.