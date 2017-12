Presepe sommerso ad Anacapri davanti al Faro di Punta Carena

🔊 Ascolta questo articolo

La benedizione di don Massimo, parroco di Anacapri, ha aperto, sugli scogli del Faro di Punta Carena, l’iniziativa di Natale tra tradizione e fede promossa dai sub dell’isola facenti parte dell’Asic, l’Associazione Subacquea Isola di Capri, che anche quest’anno hanno deciso di celebrare la ricorrenza natalizia posizionando un presepe sui fondali. Il presepe, formato dalle statuette realizzate da Catello, giovane artista locale, dopo le foto di rito è stato portato in mare per poi “scomparire” nel profondo blu. I sub hanno adagiato il simbolo della Natività sul fondale marino dove resterà per l’intero periodo delle festività.













