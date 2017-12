L’appello del Papa: «Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo». E prega per le Filippine

🔊 Ascolta questo articolo

Il Papa ha esortato a invocare «il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto. Rinnovo in particolare il mio appello – ha aggiunto – affinché, in occasione del Santo Natale, le persone sequestrate, sacerdoti, religiosi e religiose e fedeli laici, siano rilasciate e possano tornare alle loro case». «Preghiamo per loro», ha aggiunto, prima di sostare alcuni secondi in silenzio. Il Papa ha inoltre rivolto la sua «preghiera alla popolazione dell’isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni . Dio misericordioso accolga le anime dei defunti e conforti quanti soffrono per questa calamità». «Preghiamo per questa gente», ha aggiunto, sostando poi alcuni secondi in silenzio.

IL MATTINO