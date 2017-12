Il Natale sulla vetta più alta della Campania per osservare le stelle e aspettare l’alba

🔊 Ascolta questo articolo

Il Mattino-VINCENZO RUBANO

PIAGGINE. Trascorrere il Natale in un rifugio sulla vetta più alta della Campania, osservare le stelle e aspettare l’alba in quota. Un’ emozione unica sul monte Cervati, nel Cilento, dove per tutto il periodo natalizio verranno effettuate escursione e ciaspolate notturne. Si parte dalla costa di Palinuro con delle navette poi, una volta giunti a Monte San Giacomo, si prosegue a piedi fino al rifugio Rosalia, a 1587 metri di altezza. Una struttura in pietra, risalente agli inizi del ‘900, a ridosso di un bosco di faggi secolari dove spesso fanno capolino i cervi durante il giorno e le volpi durante la notte. All’interno una lunga tavola in legno ed un grosso caminetto. Qui sarà possibile rifocillarsi con formaggi locali e ottimo vino cilentano. Assolutamente da assaggiare il caciocavallo impiccato sciolto sulla brace. Una vera e propria specialità del rifugio. E poi acqua ghiacciata prelevata direttamente dalla sorgente ed energia elettrica alimentata da un generatore a benzina. Chi vorrà potrà osservare le stelle all’aria aperta, camminare con le ciaspole e arrampicarsi sul ghiaccio. Ma non mancano anche le occasioni di divertimento per gli appassionati dello slittino, che potranno provare l’euforia della velocità e del contatto con la neve nello spazio adiacente il rifugio. Naturalmente è necessario prenotare. Le escursioni sono organizzate da un’associazione di giovani di Palinuro. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori sulla pagina facebook travel in cilento. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori sulla pagina facebook travel in cilento o telefonicamente al 3471946294.