Vico Equense “Fate di più l’Amore e lasciate stare il Contatore!!”

Questa è la sesta volta in 2 giorni che Mena De Filippis va a coprire il contatore dell’acqua per evitare che il gelo di notte possa danneggiarlo. Purtroppo ci sono persone che non gli sta bene, preferiscono che si rompa con conseguenze che tutti sanno e quindi non fanno altro che andare sul posto e togliere tutto. A loro la signora dice…Buon divertimento, tanto non costa niente rifare tutto daccapo e…..BUON NATALE !!!