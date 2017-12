🔊 Ascolta questo articolo

Il grande cuore di Vettica di Amalfi, gruppo folk e tombolata per far vivere la frazione. Un grande impegno da parte della ASD San Michele sta facendo vivere un Natale diverso agli abitanti, non solo il gruppo folk, che si sta impegnando tantissimo per il Capodanno, ma anche attività sociali, che costano tanto impegno e sacrifici, che si chiuderanno con la tombolata e la zeppola “vettichese” il prossimo 5 gennaio. Non mancate. Complimenti da Positanonews