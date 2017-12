Ravello . Moto investe autobus della SITA a Castigione. FOTO

🔊 Ascolta questo articolo

Ravello, Costiera amalfitana. Paura per una motocicletta che ha investito un’autobus della SITA che percorreva la tratta Salerno – Amalfi . Il conducente della SITA stava agevolando il sorpasso di un’auto, come prevedono le disposizioni di legge e il buon senso e professionalità , ma anche esperienza, degli autisti della SITA che conoscono la Costiera amalfitana. All’improvviso arriva una motocicletta che tocca l’autobus della SITA rovinando a terra. La preoccupazione del conducente è stata subito per il centauro, originario di Baronissi, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Solo dopo una mezz’ora è arrivata la polizia municipale che ha fatto gli accertamenti e così l’autobus della SITA è stato liberato e ha potuto condurre a termine la propria corsa.