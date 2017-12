🔊 Ascolta questo articolo

Positano si stringe al Vescovo Michele Fusco benedizioni e auguri di Natale alla Grotta di Fornillo. E’ stata una lieta sorpresa trovare il nostro Vescovo, che affettuosamente ci viene ancora di chiamare per poco don Michele , perchè ancora parroco della perla della Costiera amalfitana per qualche giorno, ad aspettare i fedeli usciti dalla messa detta da don Ciriaco nella Chiesa di Santa Margherita amorevolmente addobbata da Antonio Cioffi e dagli abitanti del quartiere. Il Vescovo ha assistito alla benedizione del bambinello in silenzio, fra la gente come tutti, con una semplicità unica, ma era evidente che il suo era un gesto di affetto e di amore verso Fornillo e verso questa tradizione portata avanti da oltre trenta anni e non si è sottratto ad un brindisi chiesto dagli organizzatori. Senza che nessuno dicesse una parola, senza nessun intervento del Vescovo, alla fine un applauso è partito spontaneo e la gente ha circondato di affetto il nuovo Vescovo, con abbracci, richieste di benedizioni del proprio presepe. Positanonews non poteva fare a meno di chiedergli , anche se in una situazione informale, gli auguri di Buon Natale a tutti i nostri lettori con un piccolo video improvvisato, e lo ringraziamo. Lo troverete qui sotto o sul canale you tube Positanonews TV .

Sotto pubblichiamo anche gli auguri fatti ai fedeli della diocesi di Sulmona. Informiamo tutti i nostri lettori che per la cerimonia del 4 gennaio ad Amalfi occorre necessariamente prenotare da Vincenzo Cuomo perchè in Cattedrale sarà difficilissimo trovare posto.