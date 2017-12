Musei e Yoga da Napoli a Capri fino a Piano di Sorrento

🔊 Ascolta questo articolo

Lo YOGA per i MUSEI i MUSEI per lo YOGA :

il 21 dicembre u.s., Solstizio d’Inverno, al Museo Pignatelli in Napoli, si è presentato il Progetto, primo ed unico al mondo, ‘Lo Yoga per i Musei – i Musei per lo Yoga’ che propone corsi gratuiti di yoga ed eventi da gennaio a giugno 2018 in nove musei a Napoli, Capri e Piano di Sorrento. Sono intervenuti la Dottoressa Anna Imponente, Direttore del Polo Museale della Campania, Giovanna Garaffa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Professore Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, il Maestro Gino Sansone, Presidente della Scuola di Yoga Integrale, la Dottoressa Luisa Ambrosio, Direttore del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, la Dottoressa Patrizia Di Maggio, Direttore della Certosa di San Giacomo a Capri, la Dottoressa Rosanna Naclerio, Vicedirettore del Museo Pignatelli, la Dottoressa Fernanda Capobianco, Direttore della Tomba e Parco di Virgilio. I Corsi inizieranno il 9 gennaio partendo da Castel Sant’Elmo e dal Museo di Capodimonte, come da Programma qui allegato.