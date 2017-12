Natale tra famiglia, tradizione e il buon cibo, preparato dalle donne

🔊 Ascolta questo articolo

Lo scorso anno un interessante studio Nielsen, commissionato da Lidl rilevava che il 67% degli italiani ama trascorrere il Natale a casa e l’82% ama vivere questa Santa Festa circondati da decorazioni festose e nel calore degli affetti familiari. In famiglia bambino su tre aiuta a decorare l’albero e quasi uno su cinque si occupa di addobbare il resto della casa. Natale è una festa vissuta con tutti gli “accorgimenti” della tradizione nostrana, ma viene soprattutto apprezzato se legato alla cena e il pranzo di Natale: il 96% degli intervistati associa la festività al buon cibo.

I preparativi dei piatti della tradizione natalizia tuttavia sono affidati alle cure delle donne, che secondo lo studio erano stimate intorno al 70 percento delle intervistate, ed addirittura una donna su due dichiarava di trascorrere la maggior parte del tempo in cucina, in cui la quasi totalità (91%) delle intervistate, sentiva il proprio lavoro molto apprezzato. Il 42% di esse ha rivelato di ritenere il Natale stressante. Il 47% dei nonni aiuta invece nelle faccende di cucina.

Dettagli di non poco conto questi, che fanno emergere una realtà sociale domestica in cui le donne, madri e nonne, sono le vere protagoniste di queste festività con un lavoro extra, per portare sulle tavole i piatti indicati dalla tradizione. Un Natale che non può essere definito altrimenti, senza l’amorevole cura di tante donne che si adoperano con laboriosità dietro ai fornelli.