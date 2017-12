Lazio,Calvarese respinge il gagliardetto

Regalo di Natale respinto, rifiutato sentitamente. E alla Lazio non è piaciuto il gesto. Alta, altissima tensione tra gli arbitri e la società di Lotito. L’arbitro Calvarese e i suoi collaboratori ieri hanno lasciato sul tavolo dello spogliatoio arbitrale le maglie e i gagliardetti biancocelesti. E’ consuetudine, non solo a Natale: la squadra di casa li fa recapitare agli arbitri a fine partita, sono omaggi consentiti. Il rifiuto dell’arbitro Calvarese, dei guardalinee, del quarto uomo, di Var e Avar non ha una spiegazione ufficiale, ma un episodio accaduto dopo la contestatissima Lazio-Toro aiuta a capire quanto è accaduto. La Lazio, arrabbiatissima per le decisioni dell’arbitro Giacomelli, aveva inviato una lettera ai vertici arbitrali per avvertirli che non avrebbe più omaggiato i “fischietti” con i gadget societari. Calvarese e i suoi collaboratori, forse stupiti dalla presenza dei cadeau nello spogliatoio rispetto alla comunicazione inviata dal club biancoceleste, hanno deciso di lasciarli all’Olimpico. Di sicuro hanno pesato anche le polemiche violente dei giorni scorsi, le accuse pesantissime mosse dalla Lazio, dai dirigenti, da Inzaghi e dai giocatori. Ma si era superato il limite del consentito. E ieri il nome dell’arbitro Giacomelli, legato a slogan offensivi, riecheggiava all’Olimpico nonostante l’arbitro fosse Calvarese.