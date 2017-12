Super Lazio con il Crotone – Lukaku devastante

U

n poker al Crotone e la rincorsa Champions nel segno di Felipe Anderson, l’acquisto invernale di Inzaghi: un assist e un gol per arrotondare il successo e chiedere spazio al suo allenatore, che lo aveva mandato quasi subito a scaldarsi perché Luis Alberto si toccava l’inguine. Lo spagnolo ha resistito e il brasiliano ha atteso ottantatre minuti per entrare in campo e mettere il timbro su una partita già vinta con il raddoppio di Immobile, altro grande protagonista, a meno di un quarto d’ora dalla fine. Non inganni il risultato, perché il Crotone l’ha tenuto in discussione sino alle ultime curve della ripresa, quando si è offerto alle ripartenze irresistibili della Lazio in campo aperto. Bravo Inzaghi a gestire il turnover modello Europa League: in previsione dei quarti di Coppa Italia ha rinfrescato la squadra e proposto quattro cambi rispetto a Bergamo, chiudendo il conto con l’ingresso dei big Leiva e Lulic nell’ultima mezz’ora. Murgia non meritava di uscire, Milinkovic e Luis Alberto sì, ma una panchina più ricca e lunga ieri ha fatto la differenza. L’ex Liverpool ha protetto la difesa senza rischiare il giallo, il bosniaco ha servito l’assist per il colpo di testa di Immobile e ha segnato il terzo gol dopo la penetrazione in area di Felipe. Olimpico in festa, bella atmosfera e stadio finalmente pieno: 38 mila spettatori hanno accompagnato la Lazio, che in campionato non vinceva in casa dalla fine di ottobre. Meno quattro dall’Inter, distanze accorciate proprio nell’imminenza del big-match di San Siro che sabato prossimo chiuderà il girone d’andata.

RIMPIANTI.

Zenga era squalificato e forse avrà visto ancora meglio la partita dalla Monte Mario. La sua squadra, guidata in panchina da Benny Carbone, per un’ora ha concesso pochissimo alla Lazio. Era chiusa e coperta bene, pressava Murgia, ma non ha mai rinunciato a giocare. Trotta, poco dopo la mezz’ora, ha avuto l’occasione buona per segnare girando la palla di testa sopra la traversa. Solo in avvio il Crotone aveva sofferto la pressione e il ritmo dei biancocelesti (4 angoli nei primi 6 minuti). Cordaz aveva respinto la conclusione volante di Luis Alberto, molto meno ispirato di altre volte. Lo spagnolo non ha chiesto il cambio, ma non stava bene e trotterellava, quasi mai è tornato indietro a ricevere palla e creare gioco, restando a lungo isolato. Era fuori dalla manovra, assente e abulico, anche Milinkovic. La Lazio così mancava di spunto e di idee negli ultimi trenta metri anche se Marusic era più efficace del solito al cross e Lukaku era marcatissimo sul versante opposto. Gli allunghi del belga sono diventati letali alla distanza.

POKER.

Dopo l’intervallo Luis Alberto e Milinkovic si sono trasformati e hanno cambiato passo. Il Crotone è andato sotto quando cominciava a crederci. Troppo scoperta la difesa calabrese sul primo gol, avviato da un recupero palla di Lukaku. Luis Alberto ha servito Immobile, defilato a sinistra. Ciro ha saltato Ajeti e ha scodellato la palla per il velocissimo Lukaku, che lo aveva seguito a rimorchio e si era accentrato. Era dall’ultimo successo casalingo (3-0 al Cagliari) che la Lazio non chiudeva una partita di campionato senza prendere gol, ma anche ieri ha concesso due-tre occasioni. Il Crotone avrebbe potuto pareggiare subito. Martella di testa ha messo fuori e poi Strakosha è riuscito a rimediare dopo aver tentato (e sbagliato) un dribbling folle su Budimir. I cambi di Inzaghi hanno consentito alla Lazio di prendere il largo nell’ultima mezz’ora. Due gol falliti da Immobile e Marusic, al 33’ è arrivato il raddoppio firmato di testa da Ciro: bello il cross di Lulic dopo l’azione di sfondamento di Lukaku. Sedicesimo gol in campionato, ventiduesimo stagionale per il centravanti azzurro in attesa della sfida con Icardi. In sei minuti lo show di Felipe. Il brasiliano ha seminato mezza difesa del Crotone e ha servito di precisione Lulic: Ajeti è crollato a terra prima del destro potente di Senad. Quasi al novantesimo, a capo di un’azione condotta da Immobile e rifinita da Parolo, è arrivato anche il gol di Felipe, appostato sul secondo palo. E’ pronto per San Siro, il suo stadio preferito in trasferta.