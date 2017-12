Milan,Donnarumma -Musacchio i peggiori in campo

A gioco fermo il portiere rossonero non riesce a bloccare un tiro da fuori area di Cristante: la scena (al 37′) non passa inosservata sui social

Altro che buon natale! Per i tifosi milanisti sarà pessimo, indigesto, umiliante. Il ritiro «punitivo» durato 5 giorni a Milanello non è servito a nulla. Anche perché il Milan non è più il Milan. Non ha più un’anima, non ha più un’identità. È una torre di Babele, è un caos totale e continuo. Anche ieri contro l’Atalanta dopo aver subito il primo gol i rossoneri sono sprofondati. Senza un minimo di amor proprio, inermi e in balìa degli avversari in ogni zona del campo. La paura di essere sotterrati dall’odio dei tifosi ha risvegliato (a tratti) qualcuno degli strapagati nuovi acquisti. Kalinic ci ha provato (due volte) a ricordarsi come si fa gol ma è stato rimpallato dagli avversari che, come densità di corsa e di rapidità di esecuzione, sembravano in campo il doppio dei milanisti. Si è capito perché a Bergamo non rimpiangono Kessie, è incomprensibile come Rodriguez sia stato eletto miglior terzino sinistro della storia del calcio svizzero. Mentre è comprensibilissimo come mai il capitano del Milan Bonucci sia così sorridente quando fa i nostalgici selfie (a Torino…) con i suoi ex-compagni di squadra.

DESTINO

. Gattuso ha intuito che non sarebbe stato un buon natale quando (15′) l’arbitro Fabbri si è affidato al Var per annullare un gol di Bonaventura perché la caotica azione in area di rigore atalantina era stata viziata da un fallo di mano di Cutrone. Il tecnico era sembrato fatalista, ma speranzoso presentando la sfida pre-natalizia. Aveva chiesto ai suoi giocatori di essere propositivi, intensi, mai domi. Invece si è ripetuto quello visto nel turno precedente a Verona (0-3). Il Milan è sempre più balbuziente, claudicante, irriconoscibile, con gli attributi di un criceto. Di leader in campo non ce ne sono. Gattuso ha strappato il boato dei suoi irriducibili fan con un paio di «stop» d’altri tempi mentre il pallone schizzava fuori dal campo. C’è voglia di un Milan che non c’è più…

DONNARUMMA. Il fin troppo paziente pubblico di San Siro ha sostenuto, compatto, il Milan fino alla mezz’ora. Poi il gol dell’immancabile «ex» (Cristante) è stato abilmente confezionato dalla premiata ditta Donnarumma-Musacchio, ancora una volta fra i peggiori in campo. L’ex-super portiere rossonero è riuscito a farsi sfuggire dalle mani il tenero colpo di testa di Caldara. Musacchio si è fatto anticipare da Cristante. Lo sventurato Gattuso ha rivisto il solito film dell’orrore: Milan in svantaggio, Milan sconfitto. Per l’ottava volta in questo campionato si è celebrato il medesimo copione. Allucinante, da incubo, senza senso. Il sostituto di Montella ha già partecipato con due apparizioni (Rijeka in Europa League) e Verona a questa umiliante consuetudine, la resa senza reazione. Infatti il raddoppio di Ilicic ha completato la disfatta, risultato ineccepibile, con Bonucci&C. indistintamente sul banco degli accusati, nessuno escluso.

FISCHI. Già allo scadere del primo tempo i rossoneri sono stati accompagnati negli spogliatoi dai fischi dei tifosi. Che, all’ingresso in campo delle squadre per la ripresa, hanno riservato un trattamento-bis solo per Donnarumma che si è andato ad accomodare nella porta con vista Curva Sud, l’alcova degli ultras. A fine gara è esplosa la contestazione anche se gran parte dei 45.000 presenti aveva abbandonato lo stadio. Travolti dai fischi Bonucci&C hanno finalmente raggiunto le famiglie a casa per festeggiare il natale, ci mancherebbe… Come negare il rispetto di una simile tradizione? Ma il rispetto nei confronti del Milan non esiste più, c’è il rischio di scollinare nel baratro della classifica con conseguenze terribili, terrificanti. Mercoledì si celebra il derby di Coppa Italia. Ospita il Milan ma lo stadio sarà equamente diviso fra le due fazioni. Deluse e arrabbiate, ma su questo fronte la stracittadina l’hanno già vinta, in partenza, i rossoneri.