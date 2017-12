Milan,Gattuso un Natale da Incubo

per il Milan nelle ultime sei partite casalinghe in campionato (una vittoria, due pareggi), tante quante ne aveva perse nelle precedenti 11 al Meazza in A

3ª Sconfitta per il Milan nelle ultime sei partite casalinghe in campionato (una vittoria, due pareggi), tante quante ne aveva perse nelle precedenti 11 al Meazza in A

P aura, fragilità, mancanza di carattere, di malizia, di fame, di cattiveria… Ma che squadra è mai questa? Il Milan? No, non è possibile… Tanto meno può essere il Milan di Rino Gattuso. Ieri sera a San Siro l’incredulità e, peggio ancora, l’indifferenza hanno preso il posto di rabbia e delusione. Dopo lo 0-2 contro l’Atalanta, sembrava ci fossero le premesse per una contestazione ancora più dura fuori dallo stadio. Nulla di tutto questo. Il freddo, l’ennesima umiliazione, la speranza sempre più rarefatta che qualcosa di buono possa, finalmente, accadere hanno scoraggiato anche i tifosi più intransigenti. Quelli che hanno massacrato di fischi Donnarumma e Kalinic che mercoledì nel derby di Coppa Italia rischiano di essere messi preventivamente nel mirino della contestazione più dura e intransigente.

. A fine gara c’è stato il solito (inutile) summit negli spogliatoio dove l’ad Fassone e il diesse Mirabelli hanno incontrato Gattuso. Il quale, ferito nell’animo ma non ancora vinto, ha cercato di vedere qualche lato positivo chiedendo tempo, confermando che non si sarebbe aspettato una convalescenza così lunga per il Milan post-Montella. Del resto non si può e non si deve arrendere di sua spontanea volontà dopo un mese di panchina nonostante i risultati sono stati mortificanti: 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Ringhio chiede tempo ma riconosce che la sua squadra soffre un deficit psicologico terribile, attualmente inguaribile. Ma Rino Gattuso può essere tutto, ma non certo uno «strizzacervelli». Nella sua vita e nella sua carriera ha sempre fatto a sportellate contro il destino, le difficoltà, gli avversari. Ieri sera nella «pancia» di San Siro era natale. Non si poteva rovinarlo ai campioni rossoneri che, più velocemente possibile, hanno raggiunto le loro rispettive abitazioni do

po aver trascorso 5 notti fuori casa, nella quiete (eccessiva per qualcuno…) di Milanello.

RITIRO «STOP». Comunque questa mattina così come il giorno di natale Bonucci&C. si ripresenteranno a Milanello per preparare il derby di mercoledì. Ieri sera Fassone e Mirabelli hanno cercato di scrutare nel futuro a breve termine di questa squadra cosa possa accadere. Comunque, nel caos di questo Milan, non è da escludere l’ennesimo colpo di scena: perdendo il derby e facendo male anche sabato 30 il destino di Gattuso sarebbe già segnato dopo poco più di un mese di panchina milanista.

MIRABELLI. Al termine dell’ennesima serata di da dimenticare, il direttore dell’area sportiva Massimiliano Mirabelli ha fatto il punto sulla situazione, indicando una possibile, ma remota, via d’uscita. «Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi dopo Verona, lo facciamo ancora – ha detto il diesse – Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche difficoltà in meno. Ma non abbiamo il tempo di stare a demoralizzarci e darci scuse. C’è il derby di Coppa Italia e dobbiamo affrontarlo con massima dignità». Gattuso, per il momento, non si tocca: «Rino è un grande uomo, un grande tecnico. Sapevamo che doveva affrontare delle problematiche importanti. Tiene tantissimo alla squadra. In questo momento dobbiamo essere uomini. Dobbiamo sopportare tutte le critiche possibili ed immaginabili. Ci serve una corazza molto forte per respingerle». Mirabelli ha voluto addebitarsi tutte le colpe del momento-no: «È giusto che io sia protettivo, sono il responsabile, degli acquisti, dei rinnovi, dei riconfermati. La responsabilità maggiore la sento mia, le critiche devono essere rivolte a me. Lasciamo e lasciate stare la squadra che in questo momento non ha la forza e probabilmente subisce troppo il peso della maglia e di San Siro. Cerchiamo di lavorare al meglio e i fischi certamente non aiutano».