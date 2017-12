Cava de Tirreni ancora un furto , i vicini mettono in fuga il ladro

🔊 Ascolta questo articolo

Cava de’ Tirreni. Allarme furti nelle frazioni: topi di appartamento in azione alla Petrellosa, come a Sant’Anna e San Giuseppe al Pennino, dove bande di specialisti hanno agito in pieno giorno, gettando nel panico i residenti che hanno reagito nell’immediato con ronde per acciuffare i responsabili.

Una sorta di giustizia fai da te che alimenta la paura di possibili ritorsioni. L’sos furti è scattato già dalla settimana scorsa quando alla Petrellosa in pieno giorno, poco dopo le 10, una banda di specialisti (si presume cinque cittadini stranieri) sono entrati in azione. Hanno approfittato dell’assenza del proprietario – fuori per lavoro e della moglie, uscita di casa per recarsi in chiesa. Armati di piede di porco e una grande ascia hanno scassinato la porta di ingresso blindata.

I rumori hanno insospettito un vicino (parente del proprietario) che si trovava in un locale poco distante. L’uomo è intervenuto ed ha avuto una colluttazione con uno dei malviventi. I tre, dalle prime ricostruzioni sembra che si tratti di stranieri, si sono dati alla fuga, riuscendo a trafugare qualche oggetto prezioso e lasciando ingenti danni.

A pochi giorni di distanza altri colpi si sono registrati a Sant’Anna e San Giuseppe al Pennino dove si è consumato un fatto clamoroso: subito dopo il furto alcuni giovani della frazione hanno organizzato una vera e propria caccia al ladro, con un servizio di ronde che non ha portato a risultati significativi. In queste ore i cittadini delle frazioni colpite e non solo si stanno impegnando, con diversi mezzi, in un autentico passa parola per lanciare l’allarme e cercare di tenere alto il livello di attenzione.

«Le frazioni e le zone periferiche sono nel mirino dei topi di appartamento – spiegano – Ora come ora non hanno paura di essere scoperti: entrano in azione a qualunque ora anche in pieno giorno, addirittura di mattina».

Torna caldo il tema delle carenze di organico delle forze dell’ordine. La presenza di numerose frazioni, anche molto distanti tra di loro, rende il lavoro dei corpi di polizia, gia ridotti all’osso, ancora più gravoso. «Capiamo bene che non riescono a coprire l’intero territorio – dicono i residenti – per questo i malviventi agiscono in periferia». Simona Chiariello, Il Mattino