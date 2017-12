Grazie Marek – sei un MITO

G ratulujem, rekordér! Che in slovacco, la lingua madre del signore dei gol della storia del Napoli, significa: congratulazioni, uomo dei record. Omaggio dovuto, meritato come la doppia standing ovation da accapponar la pelle e i cori intonati dal San Paolo: Marek Hamsik è il nuovo sovrano. Unico e solo: inchino a Maradona, ex tronista da 115 gol, e poi via con l’incoronazione del popolo azzurro. La storia è tua, re Marek: 116 reti sono il marchio, le firme che partono da lontano e anche i segni del destino di un predestinato. E’ cronaca: il capitano ha eguagliato il primato con il Toro e poi l’ha migliorato con la Samp, la prima squadra contro cui segnò in campionato il 16 settembre 2007, (più o meno) dieci anni dopo il suo arrivo. Dieci: il numero da museo della maglia del Diego. «Ancora non mi rendo conto». E’ tutto vero: olé, Marek.

GIORNATA PERFETTA.

E allora, il Natale slovacco: da record, signore e signori. Da brividi, lacrime, sudore e sacrifici: tutto quanto ha regalato Hamsik in quasi 11 stagioni vissute non soltanto da giocatore, ma da cittadino di Napoli. «E’ la mia seconda casa, guai a chi ne parla male», disse una volta in piena emergenza rifiuti, stringendo un patto di sangue con la città che ieri, dopo il gol del sorpasso a Maradona e poi all’uscita dal campo, gli ha dedicato due lunghissimi applausi e cori pazzeschi. Tutti in piedi, come si fa al cospetto dei grandi: «Cosa ho pensato dopo? Che stavamo vincendo». E alla fine quel colpo di cresta, cioè di destro, è valso davvero la vittoria. Giornata perfetta.

“E’ STORIA”. Marek è felice e sorride. «Vincere con la Samp è stato doppiamente importante per la sconfitta dell’Inter: ho lavorato duro e a testa bassa per tornare ad alti livelli e, cosa fondamentale, il Napoli sta andando bene». Comanda l’Italia. «Speriamo di essere tornati,dopo un periodo di risultati meno buoni. Con la Samp abbiamo dimostrato di saper soffrire: in svantaggio e poi in dieci. Sono contentissimo». Come i cinquantamila: tutto sommato non poteva che toccare a lui, amato e adorato come nessuno nell’ultimo decennio, spodestare Maradona. E sacrosanto è anche il teatro dell’opera: il San Paolo, la sua casa. «Sento una grande gioia ma non mi rendo ancora conto di questa storia». E pensare che a scriverla è stato lui.

CHE FESTA. I suoi amici, invece, hanno fatto stampare i parastinchi con la sua foto, il numero 116 e un Forza Napoli grande così. «Un regalo speciale». E splendida è anche la festa nello spogliatoio: lui entra e i compagni fanno vibrare le mani, cantando il motivetto dello stadio. “Olè-olè-olé, Marek-Marek”. Poi, il brindisi, la foto ricordo di gruppo con i suoi figli e i complimenti del presidente, che fa gli auguri a tutti e abbraccia il suo uomo simbolo. Il totem del club. La bandiera.

I TRAGUARDI. E ora, non resta che rimettersi a lavorare già oggi: perché c’è lo scudetto da inseguire e altri traguardi da tagliare. Con ordine: il record di gol azzurri in campionato (è a 96 alle spalle di Vojak, secondo con 102, e Sallustro, leader con 106); il record di presenze in tutte le competizioni (478) e in campionato (375), classifiche che lo vedono ancora terzo alle spalle di Bruscolotti (511) e Juliano (394); il record di partite consecutive con il Napoli in A (è a 103 dietro Callejon, primo con 113); il record di gettoni con la Slovacchia (è secondo a 103 alle spalle di Karhan, primo con 107). Tra l’altro, venerdì è stato anche votato come sesto miglior sportivo slovacco del 2017, risultando però il primo calciatore. Uno show: caro Babbo Natale, ora manca soltanto lo scudetto.