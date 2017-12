Tutta Napoli è con Arturo, dalle telecamere gli aggressori che hanno accoltellato il ragazzo

🔊 Ascolta questo articolo

Grande solidarietà a Napoli per Arturo il ragazzo accoltellato all’uscita di scuola da un branco coperto dai familiari, sui quali le telecamere potrebbero far uscire dei nomi. Inanto Arturo è ancora in ospedale. Una complicanza polmonare lo ha costretto a una nuova Tac dalla quale è emerso che i problemi alla pleura persistono e non è più da escludere l’ipotesi di un terzo intervento chirurgico, o di un trasferimento presso una struttura specializzata, se il «riposizionamento del drenaggio» che i medici hanno attuato non dovesse raggiungere in tempi brevi i risultati sperati. La decisione verrà presa nella giornata di domani in base ai risultati della nuova Tac alla quale il ragazzo sarà sottoposto in mattinata.

Ma c’è un altro problema subentrato nelle ultime ore che continua a tenere in allarme i medici dell’ospedale San Giovanni Bosco dove Arturo è stato trasportato d’urgenza subito dopo la feroce aggressione in via Foria nel pomeriggio dello scorso lunedì, a due passi da casa, mentre cercava di raggiungere lo studio di un medico per ritirare un certificato. La lesione del nervo ricorrente, quello che in parole semplici coordina tutti i muscoli della laringe, in seguito alla coltellata sferratagli alla gola ha provocato la paralisi di una corda vocale e non si esclude che possa trattarsi di un danno irreversibile. Arturo al momento è quasi senza voce, parla piano piano e per sentirlo bisogna avvicinarsi al suo letto. Ieri mattina la visita dell’otorinolaringoiatra che sulle possibilità di guarigione ha preferito non pronunciarsi, poi anche quella del foniatra dell’ospedale Gesù e Maria chiamato dai medici per una consulenza più specifica: «Quando mi hanno telefonato per chiedermi se potevo fare un salto al San Giovanni Bosco per visitare il ragazzo, stavo uscendo con le mie figlie alle quali avevo promesso lo shopping di Natale – ha raccontato il medico alla madre di Arturo – sapete che cosa mi hanno detto le ragazze? Papà vai subito da lui, è più importante: i nostri regali possono aspettare».

Affetto e solidarietà, dunque, ma anche tanta voglia di giustizia e legalità. Chi lo ha ridotto così dovrà pagare e soprattutto non può continuare ad andare in giro come se nulla fosse successo: «Arturo è stato interrogato di nuovo, – racconta la madre, Maria Luisa – lo hanno sentito a lungo per cercare di avere altre informazioni utili all’identificazione degli aggressori. Un paio di poliziotti che erano qui mi hanno detto che hanno promesso ai figli che il loro regalo di Natale sarà questo: prenderli». La stessa cosa che dice anche Arturo, ancora molto sofferente ma con il solito bel sorriso sulle labbra, lo stesso che aveva anche l’altra sera, a poche ore dal trasferimento dalla rianimazione in reparto, al termine del primo faticoso confronto con gli investigatori: «Vinceremo – dice il ragazzo che mostra l’indice e il medio in segno di vittoria – vedrete che li prenderanno e anche presto». Poi, il ringraziamento: «Non ero in strada ieri mattina ma è come se ci fossi stato. Ho visto le foto e i video, ho sentito l’affetto di tutti e voglio ringraziare chi ha partecipato al corteo: in questo momento è molto importante non sentirsi soli».

Lo choc, Arturo, non lo ha ancora superato: «L’altra sera ha avuto una crisi di panico – racconta ancora la mamma – e ha paura di stare solo. Ogni tanto mi chiede di tenergli la mano ed è visibilmente più sereno quando c’è gente intorno a lui. E poi non riesce a dormire in nessun modo, per farlo riposare un po’ i medici ieri notte hanno dovuto sederlo altrimenti sarebbe rimasto sveglio ancora». Ieri mattina il ragazzo ha ricevuto anche la visita di uno psicologo, un amico di famiglia che in questa fase si è dichiarato disponibile a stargli accanto nel tentativo di provare a limitare i danni subiti dal punto di vista psicologico: «Credo che dovrà occuparsi anche di mio figlio più piccolo, Fabrizio, che di questa storia non ne sa niente – prosegue Maria Luisa – mi ha visto scappare da casa come una furia e poi sparire. Non sono andata alla sua recita di Natale e non mi vede da giorni».

Il piccolo la stessa sera dell’accoltellamento è stato accompagnato a casa della nonna e di quel che è successo a suo fratello nessuno ha voluto dirgli nulla. O meglio: «Gli abbiamo raccontato che Arturo si era fatto male e che era ricoverato in ospedale senza dare troppi dettagli. Naturalmente lui ha detto subito che voleva venire a trovarlo». Invece no: se avesse messo piede in quella stanza al terzo piano del reparto chirurgia avrebbe capito che Arturo non si era fatto male da solo. Sul collo una garza bianca copre alla meglio una ferita enorme, decine di punti chiusi dopo un lungo intervento grazie al quale si è salvato la vita. Una ventina di ferite e quattro coltellate che sarebbero potute essere mortali: al polmone, alla gola, al fianco e alla schiena. L’ultimo fendente si è fermato a soli due millimetri dalla carotide, i medici lo hanno detto subito: «È vivo per miracolo, con quelle ferite in pochi avrebbero scommesso sulla sua salvezza».