Che Napoliiiiii

Tiri Napoli ben 6 per Mertens tre per Insigne e due a testa per Allan e Callejon

A 90 minuti dalla fine del girone d’andata, la volata per il titolo di campione d’inverno è una corsa a due tra Napoli e Juventus, distanziate da un solo punto in classifica, con il vantaggio degli scontri diretti in mano alla Juve. Venerdì 29 dicembre il Napoli sarà campione d’inverno se vincerà a Crotone. Altrimenti dovrà attendere il giorno dopo che la Juve giochi a Verona e non faccia più punti degli azzurri. Negli ultimi 11 campionati, ben 10 volte chi era in testa al giro di boa ha vinto lo scudetto. Fa eccezione il Napoli, che aveva coquistato il traguardo volante nel 2015-16 quando poi la Juve centrò il quinto scudetto di fila.

LO SHOW. Napoli-Sampdoria è tutto, anche qualche strafalcione, ma nel primo tempo è soprattutto una festa (e mica solo del gol), perché racchiude in sé ogni dettaglio del calcio, dal più ininfluente al più decisivo. E’ uno show che inquieta ed appassiona, che deprime ed esalta, è il tormento e poi l’estasi per entrambe e se c’è un calcio che ha un senso, al di là del risultato, è in quella straripante capacità di stupire. E’ un pomeriggio per cuori forti, subito, ma anche per amanti d’uno sport che non deve avere freni, né inibizioni, ma un sano desiderio di osare (sempre) e la Sampdoria, che al 2′ è già scappata via, per una punizione perfida e deliziosa di Ramirez (all’incrocio) sa che quello è un semplice apostrofo sulla partita. Il Napoli la comincia a modellare, pur nelle sofferenze scatenate da Giampaolo che va a pressare alto e tiene Ramirez su Jorginho, raccoglie i reparti in trenta metri, allarga Quagliarella o Caprari e non indietreggia. Il resto viene richiesto a Sarri, che ha un Allan di dimensioni oniriche, un fenomeno paranormale capace di entrare nelle due fasi, alimentarle e sostenerle sino all’1-1 (16′) in cui c’è il calcio ossessionante del Napoli: recupero sulla tre quarti (di Mertens su Barreto), cucchiaio oltre l’ultimo difensore per Callejon, la respinta di Viviano ed il pareggio sull’attacco dello spazio di un brasiliano incontrollabile.

TACHICARDIA. E’ un calcio sublime, sempre in verticale, e dopo che Viviano (25′) ha chiuso su Insigne, Caprari lascia che un blando Albiol ma soprattutto una follia di Hysaj lo stendano a cinque metri da Reina, per il rigore di Quagliarella che sparge sul San Paolo un pizzico di preoccupazione. La volée di Quagliarella (30′) è un brivido a cielo aperto, però – un battito di ciglia – Allan si riappropria del centrocampo (lui con Hamsik, senza un pallido Jorginho) e il Napoli si ravvede: il pressing del mediano fa da scintilla, al resto provvedono Mertens e Insigne, sul palo di Viviani per un 2-2 che sa di provvisorietà.

DREAM HAMSIK. La Samp è esemplare, nelle uscite, nelle linee, nella profondità inseguita (e persino nel possesso palla, che alla fine le appartiene per il 55%) ma il Napoli va oltre, si mette a danzare, e tra veroniche e freschi merletti, dialogando manco fosse un Dream Team, costruisce un sogno da vivere. «Una squadra di extraterrestri», dirà poi Giampaolo parlando degli azzurri. Sembra accademia, invece è la natura di una squadra che sa recitare solo poesia: Allan va in percussione, Mertens gli strappa la palla in sovrapposizione e concede ad Hamsik il trono ch’è stato di Maradona e che ora diventa completamente suo con il 3.-2 del sorpasso.