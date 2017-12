Battipaglia (Salerno), donna strangolata con una cintura, fermato il figlio.

🔊 Ascolta questo articolo

Orrore questa mattina a Battipaglia, dove i carabinieri hanno rinvenuto in un’abitazione il cadavere di una donna di 76 anni. Sarebbe stato un uomo di 42 anni, avrebbe ucciso la mamma con la cintura dei pantaloni nella sua abitazione situata a ridosso dello stadio Pastena.La vittima è stata ritrovata senza vita dai carabinieri al mattino. Sembra che l’uomo l’abbia uccisa strangolandola con la cintura dei pantaloni dopo l’ennesimo litigio, uno dei tanti che caratterizzava la convivenza tra mamma e figlio. Dopo averla uccisa, intorno alle 3 del mattino, avrebbe vegliato per ore il corpo senza vita della donna fino all’arrivo dei militari, che l’hanno arrestato senza che opponesse resistenza.A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito dei rumori sospetti provenire dall’appartamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma purtroppo ormai per la donna era troppo tardi. I militari hanno trovato il 42enne vicino al corpo senza vita della madre, nella sua camera da letto. Già in passato il 42enne pare fosse stato protagonista di molestie nei confronti di una ragazza del posto. Si tratta di un incensurato nullafacente.