Tragedia a Napoli, donna travolta e uccisa da un’auto

Travolta e uccisa da un’auto mentre stava andando a casa della figlia. Tragedia a Napoli dove una donna di Pontecagnano, Annamaria Colucci è morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto in via Michelangelo da Caravaggio, nel quartiere Fuorigrotta. La donna era in compagnia del marito quando una Smart, condotta da un giovane napoletano, ha travolto l’anziana che non ha più ripreso coscienza. Il marito, che si trovava poco più indietro rispetto alla donna nell’attraversamento della strada, è riuscito a scansare l’automobile, mentre per la 72enne l’impatto è stato fatale. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. La vittima, nonostante i tentativi di salvarla all’ospedale Fatebenfratelli, poco distante dal luogo dell’impatto, non è sopravvissuta alle lesioni.