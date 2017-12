🔊 Ascolta questo articolo

Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati sparati ad Acerra da due persone a bordo di uno scooter, in via Manzoni, nelle vicinanze dell’abitazione di un dirigente del Comune, che ha riferito alla polizia di non essersi accorto di nulla. Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti, anche quella di una “semplice” stesa dimostrativa, messa in atto per manifestare il predominio ad Acerra.