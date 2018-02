Venezia-Salernitana, probabili formazioni: Bocalon guida attacco, dubbio in difesa

VENEZIA – SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI (stadio “Pier Luigi Penzo” ore 20:30 diretta Sky)

VENEZIA (3-5-2): Audero; Modolo, Andelkovic, Domizzi; Zampano, Suciu, Bentivoglio, Vitale, Del Grosso; Moreo, Zigoni. A disp. Russo, Vicario Cernuto, Pinato, Fabris, Soligo, Stulac, Falzerano, Fabiano, Marsura, Mlakar. All: Filippo Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Pucino, Schiavi, Bernardini, Vitale; Ricci, Della Rocca, Minala; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disp. Adamonis, Perico, Adejo, Mantovani, Tuia, Odjer, Zito, Alex, Gatto, Joao Silva, Rossi. All: Alberto Bollini

ARBITRO: Sig. Marco Piccinini di Forlì (Colella/Luciano) IV uomo: Amabile

Bentornato, campionato. Dopo due mesi e mezzo ritorna in campo la serie B, con la Salernitana che s’accinge ad affrontare l’insidiosa matricola Venezia, squadra ma soprattutto società che punta ad arrivare in alto. Luci al Penzo, dunque, per l’esordio in B della squadra guidata ancora una volta da Alberto Bollini. Che in riva alla Laguna c’arriva con 23 uomini, lasciando invece a casa i vari Kadi, Roberto ed Asmah. Siamo alle scelte di formazione. Due i dubbi del tecnico di Poggio Rusco, ma andiamo con ordine: tra i pali ci sarà Radunovic, con Pucino, Bernardini e Vitale sicuri di una maglia in difesa. L’altra se la giocano invece Alessandro Tuia e Raffaele Schiavi, con quest’ultimo in vantaggio. L’altro punto interrogativo campeggia in mediana: Odjer o Della Rocca? La sensazione è che a spuntarla sarà l’ex Perugia, nonostante nell’ultima seduta di ieri mattina Bollini abbia provato il ghanese tra i titolari. A completare il reparto, con ogni probabilità, toccherà a Ricci e Minala. Pochi dubbi in attacco: ai fianchi di bomber Bocalon agiranno Rosina e Sprocati.

Dovrebbe essere il 3-5-2, invece, il primo atteggiamento tattico di Super Pippo e del suo Venezia in serie B. Davanti ad Audero spazio a Modolo, Andelkovic (non al meglio) e Domizzi. Sugli esterni agiranno Zampano e Del Grosso, con Suciu, Bentivoglio e Vitale (in ballottaggio con Falzerano) in mezzo al campo. Davanti ci sarà la coppia Moreo-Zigoni.

fonte solosalerno.it