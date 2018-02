Christian Vieri,Juve ancora favorita

Ci indica i cinque giovani italiani che rappresenteranno il futuro azzurro? «Nomi non ne faccio. L’Under 20 e 21 hanno dei buoni giocatori. Poi, per diventare grande e fare il salto di qualità devi giocare nelle grandi squadre e nei grandi stadi. Da cinque-dieci anni assistiamo all’esplosione di giovani promettenti e questo significa che è stato fatto un buon lavoro di programmazione».

Il Milan rinasce: la convince la campagna acquisti? «In merito alla sponda Milan ho qualche dubbio in più. Hanno preso un buon centravanti, Andrè Silva, che mi piace, ma non vedo i top player indispensabili per arrivare e restare lassù. E’ chiaro che la società fa ciò che può e ciò che le finanze le permettono, per cui è necessario concedere loro il tempo di insediarsi, prendere coscienza e dimestichezza con un brand glorioso come quello del Milan, ma per vincere servono i campioni».

La Roma senza Totti: riesce a immaginarla? «No. Si fa fatica. E senza il 10 in campo sarà un’altra Roma. Il tempo passa e prima o poi smettiamo tutti, ma è chiaro che la prima stagione segnerà una svolta epocale che non potremo ignorare o non notare».

L’Inter cinese è pronta per la sfida? «Lo sarà. Dovrà lavorare molto sul mercato e provare ad acquistare giocatori importanti capaci di fare la differenza, ma di sicuro le basi, soprattutto economiche, sembrano essere solide e concrete. E questo è già un ottimo punto di partenza per guardare al futuro con fiducia. Forse non potrà fin da subito essere lì a contendere il primato, ma nel giro di breve credo potrà tornare ad essere l’Inter che tutti ricordiamo».

Sei scudetti di fila, ma niente Champions: una maledizione… «Ma quale maledizione? Sinceramente la vedo in maniera diversa. La Juve è una grande società e per arrivare due volte in tre anni in finale significa che sei una grande squadra. Poi, ci vuole anche un pizzico di fortuna, e la Juve ha preso le due squadre più forti del momento. Credo che esserci arrivati sia già un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza per migliorarsi ancora».

Che Serie A sta nascendo? «Ho il timore che il livello non potrà che rimanere invariato. La Juve la farà nuovamente da padrona e le altre inseguiranno. Certo, siamo solo a inizio luglio e c’è il margine per fare ottimi acquisti e provare a colmare il gap con i bianconeri: staremo a vedere ma, come dicevo, temo non ci saranno grandissime emozioni».

Sia sincero, il calciomercato l’appassiona o la annoia? «E’ noiosissimo. Ormai da qualche anno, purtroppo, in Italia non si assiste più a grandi operazioni come in passato».

«Siamo carichi. L’organizzazione della Bobo Summer Cup, che a breve prenderà il via, è stato un lungo percorso. Sono molto contento perché potremo portare sulla sabbia del Fantini Club di Cervia tanto divertimento e tanti personaggi del mondo del calcio e non solo che si uniranno a tutti i presenti per giocare, ridere e, anche, fare del bene a chi è stato colpito dal terremoto e per questo merita l’affetto concreto di tutti noi».

Qual è il centravanti di oggi che più le somiglia?

«Non ce ne sono. Non ci sono mancini come me. E poi credo non abbia molto senso andare a caccia di paragoni che non servono a nessuno. Ognuno ha il suo stile di gioco e credo ci siano tanti ottimi talenti. Belotti, per esempio, mi piace molto. Deve essere un belva. Deve fare come Pulici: lotta e battaglia col cuore. Se pretendiamo che alzi la testa per impostare, fare la giocata o altro, perderemo molto del suo grande talento».

Faccia la sua classifica: i primi cinque attaccanti in Italia.

«Higuain, il più completo, Belotti, Dzeko che l’anno scorso ha fatto un grande campionato, Icardi che deve però imparare a giocare più per la squadra e Immobile. Poi, personalmente, apprezzo moltissimo Mertens: non sai mai dove sta e poi c’è, ha dei colpi che fanno davvero impallidire».

Ai suoi tempi chi era il difensore più forte, quello che l’ha fatta soffrire di più?

«Tutti. Ho preso scarpate e botte da tutti (ride). Maldini era forse il più forte contro cui ho giocato».

I cinque allenatori più forti oggi al mondo?

«Ancelotti, Zidane, Mourinho, Conte, Guardiola».

I cinque allenatori di sempre….

«Capello, Lippi, Mourinho, Ferguson, Sacchi».

Ha mai pensato di allenare?

«No».

Lei ha vestito molte maglie: cosa vuol dire a chi pretende fedeltà a tutti i costi?

«Comprendo il sentimento del tifoso e, a volte, con gli atteggiamenti con cui alcuni calciatori ostentano assoluta ed incondizionata fedeltà non si fa altro che esasperare questi sentimenti, ma non bisogna mai dimenticare che si tratta di business. E non è una frase fatta: sono convinto che molti di noi, ricevendo un’offerta di lavoro estremamente vantaggiosa, la prenderebbero in considerazione e probabilmente saluterebbero colleghi, azienda e capi per fare rotta verso una nuova realtà. Per quale strano motivo questo non è consentito al calciatore?».

Donnarumma alla fine è rimasto al Milan: il suo pensiero?

«Ha fatto la scelta giusta. Ci ha messo troppo tempo a farla. A 18 anni, con tutta la carriera davanti, avrei sposato con maggiore rapidità la società che mi ha fatto esordire e che in questo momento ha bisogno di avere dei punti fermi».

E’ lui l’erede di Buffon?

«Buffon è unico. Niente prima di lui. Se Donnarumma sarà il suo erede lo dovrà dimostrare nei prossimi vent’anni e non sarà semplice».

Con Gigi che rapporto ha?Della vostra generazione è l’ultimo dei Mohicani…

«Gigi tiene botta anche se inizia ad essere un mohicano con qualche pelo bianco sulla barbetta. Sarà per questo che ogni tanto si rade… (ride). Gigi è un amico. Un portiere fenomenale che continua a stupire e a meritare il grande rispetto che tutti abbiamo per lui».

Bernardeschi vuole lasciare Firenze: che dice?

«Che per crescere bisogna giocare in grandi società e in grandi stadi. La Fiorentina è certamente una società gloriosa, ma ultimamente non ha più raggiunto determinati livelli. Probabilmente per Bernardeschi è la scelta giusta».