Sorrento. Maggioranza divisa su De Luca, il sindaco Cuomo lo attacca, il candidato Gargiulo lo esalta

Sorrento ( Napoli ) . Maggioranza divisa su De Luca, il sindaco Cuomo lo attacca, il candidato Gargiulo lo esalta . L’endorsemen al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di Mario Gargiulo ha suscitato diversi commenti. Insomma Gargiulo esalta un uomo del PD, in verità già in passato era stato accusato di essere vicino al Partito Democratico ( ma specificò che era solo per amicizia con Casillo e con il patron della Juve Stabia Franco Manniello di Castellammare di Stabia ma con vari interessi in Penisola Sorrentina ), mentre Peppino Cuomo, sindaco che ha aderito alla Lega di Salvini, in coerenza con tale appartenenza, attacca De Luca ed il Governo Conte.

Gargiulo ha usato il suo profilo personale, non quello del movimento, la lista del sindaco Cuomo era civica, ma già quando si votò per il Parlamento la vicinanza di Gargiulo al PD venne adotta a causa della sua rimozione dal ruolo di assessore.

Nessuna reazione al post del mondo politico, di maggioranza e di minoranza, per ora. Ma Anche Agorà, giornale ritenuto vicino al sindaco Cuomo, ne ha parlato: “Nel giudizio su Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, le strade di Mario Gargiulo e quella di Giuseppe Cuomo si dividono.

Il candidato sindaco, espressione della maggioranza che amministra Sorrento, ha fatto un endorsement a favore di De Luca.

Il sindaco di Sorrento, invece, è da tempo critico verso lo stesso De Luca.

Come conciliare posizioni così discordanti tra alleati?

Nel post pubblicato oggi su facebook Mario Gargiulo ha elogiato De Luca per la gestione dell’emergenza sanitaria ed economica e si è impegnato a portarlo a Sorrento per affrontare i problemi legati al comparto turistico.

Una presa di posizione che evidenzia la vicinanza politica con De Luca e le forze che in questo momento lo sostengono.

Di parere diametralmente opposto il sindaco che, seppur con toni pacati, non ha risparmiato, di recente, la seguente considerazione “ad oggi l’amministrazione regionale non ha adottato nessuna strategia per la ripresa ma solo sostegni”.

Un giudizio laconico ma oggettivamente critico.

Possibile che alla base delle opposte valutazioni ci sia, al di là di una legittima divergenza di opinione, anche una differente esigenza politica.

Mario Gargiulo è vicino al capogruppo PD alla Regione, Mario Casillo, che con ogni probabilità sosterrà nel voto regionale, mentre Cuomo, nella stessa competizione, è dato in pole position per una candidatura nella lista della Lega.

Certo, quando verrà De Luca a Sorrento potrebbe esserci qualche imbarazzo.”

Intanto con la fine della Fase 1 nella Città del Tasso potrebbero uscire sorprese sulle candidature?