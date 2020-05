Sorrento ( Napoli ) . Sorrento lotta e non si arrende. Rosario Fiorentino “Abbandonato il turismo, il 31 flash mob con Amalfi, Capri e Napoli” Turismo bistrattato in Italia e in Campania, operatori in ginocchio, lavoratori stagionali alla fame, e si parla di episodi mediatici discutibili, mentre vengono proposti protocolli che vedranno chiuse almeno la metà delle attività e senza lavoro almeno il 60 per cento dei dipendenti “Gli ultimi episodi dalle foto pubblicate che vedono Mario Gargiulo, successore indicato dallo stesso Cuomo, che lo ritraggono durante un’escursione con gli amici e, ancora di più, i commenti circa l’episodio che ha visto protagonista l’assessore Emilio Moretti che, nonostante nelle ultime ore abbia cercato di rimediare alla gaffe commessa, ha suscitato non poco scalpore con le sue offese alla Romano, si commentano da sole , denotano un decadimento dell’amministrazione Cuomo che in questo momento dovrebbe pensare alla Città e al problema del turismo, che nessuno sta affrontando seriamente, noi operatori del mondo del turismo scenderemo in piazza .Per questo ci chiediamo: i sorrentini nutrono un desiderio di cambiamento? Come è possibile che a Sorrento, in un momento in cui si fotografa una crisi economica senza precedenti che coinvolge l’87% delle famiglie, ad oggi nessun provvedimento è stato adottato dall’amministrazione per sostenere l’economia e le persone in difficoltà? ” Rosario Fiorentino che ha espresso le sue idee, chiare ed esemplari, affrontando quello che è l’ormai periodo di prorogatio della giunta Cuomo, vista la necessità di rimandare le elezioni al prossimo autunno.

“E’ vero che il sindaco ha organizzato un giro di consultazioni ad ampio raggio, incontrando sindacalisti, associazioni, imprenditori, così da avere suggerimenti e proposte, ma obiettivamente – dice Fiorentino – si registrano forti ritardi. Bisogna considerare la filiera del turismo a 360 gradi, in quanto ci sono segmenti del mercato del lavoro che sono stati esclusi dai provvedimenti del governo e delle regioni. Non si possono considerare solo alberghi, ristoranti o stabilimenti balneari, dimenticando l’insieme delle attività collegate che rappresentano l’anima del turismo. Rosario Fiorentino è d’accordo con il sindaco quando afferma che bisogna dare una spinta positiva con l’apertura dei locali, ma ciò non deve far perdere di vista il senso di responsabilità e soprattutto far sottovalutare l’emergenza sociale ed economica. Tra i vari imprenditori sorrentini c’è chi è pronto a riaprire, uno fra tutti Paolo Esposito del Ristorante Il Caruso a cui spetterebbe una medaglia al valore civile per il suo coraggio, ma ciò non toglie che la buona volontà è affiancata da immensa incertezza, perché le prenotazioni e i flussi turistici al momento sono a zero!

Si è sollecitata Federalberghi affinché inviasse una circolare a tutti gli albergatori, i quali hanno il compito di redigere il piano occupazionale. Più precisamente: attraverso il sito dell’ente bilaterale, nella sezione “sostegno al reddito del lavoratore”, gli albergatori devono dichiarare i dipendenti che intendono assumere e chi, invece, non rientra nella categoria di assunti per l’anno 2020.”

Rosario Fiorentino ha fatto una richiesta a tal proposito

Rosario Fiorentino tiene ad anticiparci l’iniziativa prevista per il 31 maggio quando si scenderà in piazza contemporaneamente a Sorrento, Amalfi, Capri e Napoli, con i protagonisti del mondo turistico, non per alimentare odio o litigi, ma per chiedere ad ogni istituzione di svolgere il proprio lavoro e dare dignità a coloro che sembrano appartenere ad un settore invisibile.

Il flash mob avverrà a distanza e senza assembramento, semplicemente useremo colori della nostra amata Italia per il 31 maggio ore 10.00 in piazza Sant’Antonino Sorrento : bianco mascherine e guanti. Maglia Rossa foglio verde o viceversa. Fate passa parola rispettiamo le regole .Ce la faremo

31 maggio 2020

ore 10:00 in Piazza Sant’ Antonino (Sorrento)