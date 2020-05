Sorrento. La riflessione di Rosario Lotito (M5S): Cosa sta facendo l’Ente Bilaterale del Turismo Campania per i lavoratori stagionali?

Riportiamo il post di Rosario Lotito, rappresentante locale del Movimento 5 Stelle, che si domanda cosa stia facendo l’Ente Bilaterale del Turismo Campania per i lavoratori stagionali.

«Sul sito dell’Ente Bilaterale per il Turismo Campania (EBTC) si legge: Federalberghi Campania esprime soddisfazione per le misure varate dalla Regione a sostegno del comparto turistico. Ottima iniziativa da parte della regione Campania, ma l’Ente Bilaterale Campania e Federalberghi, cosa di concreto hanno fatto per i lavoratori stagionali del comparto turistico nonostante “Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale va ad alimentare il fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività” così come specificamente previsto dall’ articolo 19 del CCNL Turismo 20.02.2010? Parliamo del 30%, un tesoretto che mai come in questo momento servirebbe ai tanti lavoratori in difficoltà.

Intanto l’Ente Bilaterale Regionale per il Turismo Siciliano ha stanziato 700 mila euro per sostenere le aziende e i dipendenti in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

“L’Ebrts intende fare la propria parte, in modo concreto ed incisivo, al cospetto della situazione di sofferenza delle imprese del settore turismo e dei loro dipendenti – ha spiegato il presidente dell’Ebrts, Italo Mennella (presidente di Federalberghi Taormina).

Ma ad oggi l’ente bilaterale per il turismo Campania, oltre ad elogiare il presidente della regione per aver stanziato fondi a sostegno dei lavoratori stagionali, cosa ha fatto per il lavoratori del comparto turistico nonostante l’art. 19 del CCNL Turismo 20/02/2010 preveda che vengano stanziati aiuti economici per i lavoratori di tale comparto? Per quale motivo non prende ad esempio l’ente bilaterale per il turismo siciliano ed eroga materialmente aiuti ai lavoratori?

Mi viene un serio dubbio, ma quel famoso 30%, che per legge viene stanziato per i lavoratori e le aziende in difficoltà, esiste ancora? Chiedo a tutti i lavoratori del comparto turistico di inviare mail di richieste presso la sede dell’EBTC di poter accedere a quel 30% destinato ad alimentare il fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi».