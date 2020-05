Sant’Agnello. Housing sociale, il post di Antonio Elefante “Nella lotta tra il bene e il male…….. il bene vincera’ sempre”. Dopo settimane e settimane di silenzio l’ingegner Antonio Elefante pubblica un post con le case dell’housing sociale, con la copertura di verde, senza altri commenti. In questi giorni di coronavirus Covid-19 tutto è bloccato, i 52 assegnatari delle case, da Sorrento a Vico Equense e Massa Lubrense, tutti della Penisola Sorrentina, si sono ritrovati beffati , a due giorni dalla consegna degli immobili, dal sequestro dela Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Poi tutto bloccato dalla pandemia, chi in sospeso con uno sfratto pendente, chi in sistemato in situazioni d’emergenza, chi ha trovato la fortuna di una famiglia che lo accoglieva. La vicenda è rimasta legata al presunto abuso edilizio, per violazione delle normative urbanistiche, nessun coinvolgimento e nessun indagato dell’amministrazione comunale guidata da Piergiorgio Sagristani, ma neanche nessun provvedimento di dissequestro, insomma una situazione di limbo, un processo che durerà probabilmente anni, a meno di qualche colpo di scena. Ottimismo o speranza nei post di Elefante che prima di questa frase fa vedere Quagliarella, il giocatore originario di Castellammare di Stabia socio nella sua operazione immobiliare, che segna gol impossibili. Delle due l’una, o l’inchiesta procede coinvolgendo anche altre istituzioni anche vertici in Campania o viene dimostrata la legittimità, o sanabilità, quindi si volgerà tutto nell’ambito amministrativo-civilistico e non penalistico , dell’operazione. Fatto sta che covid o non covid bisogna uscire da questa incertezza, o bianco o nero.