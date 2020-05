Ecco come riparte la Grecia da luglio …. Qui a Sorrento o meglio in Campania secondo voi con questo protocollo che secondo me potrebbe essere molto simile, vista la somiglianza anche col tipo di turismo col paese ellenico, saremm in grado di ripartire? Curioso dei vostri commenti.

Ps la Grecia al momento ha solo 2700 casi totali e stila queste stringenti regole!

🔴AGGIORNAMENTO VOLI, HOTEL, CASI COVID-19 PER L’ESTATE 2020 IN GRECIA 🔴

🇬🇷La Grecia pianifica i protocolli sanitari per accoglie e gestire il flusso di turisti da luglio 2020

🇬🇷Il ministro del Turismo del turismo greco Haris Theoharis, ha illustrato i protocolli da seguire per la gestione dei turisti da luglio 2020, periodo di apertura della stagione estiva.

Le direttive riguardano la gestione dei voli, accordi bilaterali, gestione di eventuali casi di COVID-19 su un’isola o comunque altre località turistiche sul territorio greco.

✈️ I voli ✈️

Per volare verso la Grecia è necessario un certificato sanitario che attesta la negatività al COVID-19 nelle ultime 72 ore (quindi da acquisire massimo 3 giorni prima della partenza). Senza questo certificato, non sarà autorizzato a salire a bordo. Non ci saranno posti liberi sui voli da, verso o all’interno della Grecia, ovvero la loro capacità sarà piena in modo che il trasporto aereo sia economicamente sostenibile per la compagnia.

La Grecia propone di non effettuerà test al COVID-19 quando i turisti lasciano la Grecia: il testa sarà effettuato al rientro nei loro paesi.

🛎️Hotel e gestione casi COVID-19 di turisti🛎️

Tutto il personale delle strutture ricettive riceverà una formazione ad hoc su tutte le norme igieniche sanitari, per la corretta gestione dei turisti.

Viene istituito il “Quarantine hotels” in ogni area turistica. Il Ministero del Turismo affitterà un alloggio turistico in ogni area turistica del paese che fungerà da “hotel di quarantena”, in quanto i turisti che risulteranno positivi al Coronavirus, saranno trasferiti in questi hotel organizzati per la quarantena. Ogni hotel o struttura ricettiva sarà obbligato a nominare un medico per sorvegliare lo stato di salute dei turisti. Questi deciderà se un turista dovrà sottoporsi al test COVID-19. I risultati verranno rilasciati entro 6 ore, e in caso di esito positivo, il turista verrà il trasferito presso l’”hotel quarantena” più vicino. Non ci saranno buffet negli hotel, (forse sarà concesso a strutture di piccole dimensioni).

Se la struttura è dotata di piscina, lettini saranno installati a una distanza di sicurezza l’uno dall’altro e avranno una copertura monouso per ogni persona.

I protocolli son stati presentati alle agenzie turistiche per consultazione e presentazione di proposte dalla loro parte, ha aggiunto il Ministro.