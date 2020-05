Ravello. Disposizioni che mettono a rischio vite e l’Ospedale Costa d’Amalfi

Ravello, Costiera amalfitana. Da indiscrezioni fondate nuove disposizioni dei vertici Ruggi prevederebbe che il paziente sospetto Covid ,anche con patologia tempo dipendente (IMA,ictus,politrauma) devono attendere l’arrivo dell’ambulanza di contenimento da Salerno, che tra l’altro non ha medico a bordo,né infermiere. Bisogna augurarsi che la follia venga bloccata sul nascere. Non riusciamo a sapere molto, neanche Petrocelli, che dovrebbe essere il capo dipartimento, è contattabile, ma l’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello non può gestire queste situazioni con soli 4 medici e due piani. Impossibile pensare che un medico come nei cartoons da Clarck Kent si vesti in superman e scenda al piano di sotto al percorso Covid, come a Salerno, dove le tende di De Luca, decise dalla Regione Campania da Napoli, sono rimaste inutilizzate, c’è un problema serio di personale e mezzi. Il paziente va trasferito immediatamente per salvargli la vita in primis e poi ridurre al minimo la possibilità di contagio in una struttura ospedaliera così delicata. I medici e il personale sono già sottoposti a stress indicibili in questo periodo di coronavirus Covid-19, hanno creato i percorsi, dopo che le tende non si sono riuscite a installare per ragioni di spazio, e hanno fatto un lavoro certosino sempre con grande umanità e spirito di responsabilità. Ma ad impossibilità Nemo tenetur, queste disposizioni, se confermate, sarebbero contro il buon senso e la regola principe di Ippocrate, i tempi di attesa da Salerno sarebbero troppo lunghi. Speriamo che si riveda questa posizione, gli effetti possono essere immaginabili.