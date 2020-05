Praiano. Festa patronale da preservare, la prima del Covid in Costa d’Amalfi il 24 in piazza San Gennaro

Praiano (Salerno). Festa patronale da preservare, la prima del Covid in Costa d’Amalfi il 24 in piazza San Gennaro Gli addobbi in piazza, il giro di banda e i tradizionali botti: il minimo per poter dire “Oggi è festa!” anche, e malgrado, le restrizioni dell’emergenza sanitaria. C’è gran fermento nella cittadina della Costiera amalfitana. La Parrocchia, con il Comune, stanno al lavoro per ogni minimo particolare. Nella piazza all’aperto, che potrebbe ospitare più di 500 persone, si prevede un’afflusso a numero chiuso, massimo 200 persone, ben distanziate a norma di legge, con le mascherine. La piazza sarà sanificata preventivamente e interdetta ai non autorizzati. Sono previsti corridoi, norme di sicurezza, controlli. Insomma sarà un banco provo per tutta la Costiera amalfitana e la Campania. E’ una iniziativa che noi di Positanonews approviamo. La Festa Patronale è un patrimonio culturale, oltre che religioso, del territorio, fa parte della nostra identità , una identità riconosciuta dall’UNESCO come meritevole di tutela.