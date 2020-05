Positanonews TG. Il sindaco di Minori sui 2mila tamponi: “Ulteriore fotografia alla sitauzione Covid che ha solo sfiorato la Costiera”. Il Sindaco di Minori Andrea Reale ci ha informati di un fatto storico: sono stati fatti una serie di tamponi per tutta la Costiera Amalfitana. “Più di duemila tamponi, scaglionati per cinque giorni, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, e abbiamo racchiuso tutti i paesi della Costa d’Amalfi. E’ un’ulteriore verifica, ulteriore fotografia alla sitauzione Covid Costa d’Amalfi che, incrociando le dita, ha solo sfiorato leggermente la Costiera Amalfitana, tenendo presente che nella massima condizione abbiamo avuto 22 tamponi positivi. Oggi siamo a 7, nessun intubato, nessun ricoverato grave, quindi ci possiamo dichiarare fortunati di come è stata gestita, grazie soprattutto ai cittadini che hanno seguito tutte le regole e ci hanno aiutato a tener lontanto il Covid. La condizione di questo screening è stata ordinata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all’ Istituto Zooprofialttico Meridionale, ci hanno contattato come sindaci e abbiamo dato la nostra grande disponibilità. E’ uno screening scientifico fatto prettamente su alcune categorie di persone. Da questa ulteriore condizione avremo una fotografia scientifica. Serve soprattutto per creare l’azione di sicurezza della Costa d’Amalfi. La task force è di esperti di varie materie che affiancherà gratuitamente la conferenza dei sindaci nelle scelte che il legislatore, che il governo e la regione lascerà ai sindaci. Tutte le nostre azioni saranno in linea dei decreti del governo e delle ordinanze della regione, che sta lavorando per costruire un vestito adatto per le varie zone della Campania. La Costiera non può assorbire in toto le disposizioni date dall’INAIL al governo e quindi il nostro presidente sta cercando di contemperare quelli che sono gli spazi delle spiagge, dei ristoranti, degli alberghi, e sta cercando al contempo di garantire la sicurezza massima per poter aprire in sicurezza e non chiudere più. Io spero in un’azione di destagionalizzazione del turismo, che non tocca solo i paesi che già la fanno, ma spero che si riesce a cordinare un’azione che faccia stare aperti gli alberghi e la ristorazione in Costiera Amalfitana, perché se aprono i circuiti connazionali nostri possiamo avere una continuazione nei mesi successivi”.