Positano. La riflessione di Filippo Cinicola

Positano, Costiera amalfitana. La riflessione di Filippo Cinicola è da riportare Ieri sera da Floris su La7 erano ospiti Ilaria Capua che in modo estremamente diplomatico e ahimè un pochino troppo soft faceva capire che eravamo nettamente in ritardo nella fase due che bisogna riaprire e convivere …ma l’intervento da Oscar lo ha fatto il Prof. Gattinoni che chiaramente ha criticato l’ospedale da campo di Milano in fiera per la sua inutilità causa ovvia mancanza di personale adeguato a farlo funzionare come si deve, e che le procedure della gestione del Corona Virus in Italia sono state sbagliate sin dall’inizio al contrario della Germania dove ovviamente c’e un’altra organizzazione non solo altre strutture , e dove i politici fanno ‘meno annunci è più fatti concreti’ quel venduto irresponsabile giornalista se così si può chiamarlo di Sallustri ovviamente difendeva l’opera fatta anche grazie a donazione dei suoi lettori, bastava guardare l’espressione delusa è di rassegnazione del Prof. Gattinoni che poi ha risposto in ogni caso, spiegando che opere del genere senza il personale adeguato e specializzato diventano semplicemente dei lazzaretti dove la gente viene lasciata a se stessa .Per finire il Giornalista Paolo Miele lo ha detto chiaramente che il problema Lombardia è stato in gran maggioranza creato dall’utilizzo delle RSA strutture non adeguate a ricevere pazienti COVID19! Donatella Bernabo’ Silorata siamo veramente come già espresso qualche giornofa all’ennesima gestione farlocca corrotta inadeguata di una emergenza che ahimè ha portato ad una nostra reclusione unica in Europa e la Campania ha vinto il premio per severità e convinzione delle proprie azioni come se avesse il Vangelo , questa reclusione totale ed unica che ovviamente sarà prolungata ad oltranza porterà una recessine senza eguali ! De Luca veramente imbarazzante sia nei modi che nei contenuti cosa vuole fare chiudere la Campania ancora per varie settimane anche in relazione a Regioni limitrofe come Molise , Umbria , Basilicata , Puglia assolutamente virtuose e con pochissimi contagi e poi come mai non c’e nessuno del mondo del Turismo che parla del danno catastrofico che stanno creando e che può solo peggiorare ? Renzo Rosso Diesel era a Porta a Porta ma un rappresentante del Turismo Campano e Costiera Amalfitana e Sorrentina ??? dove sono i Vito Attanasio, Vito Cinque oppure Gino Sorbillo , Don Alfonso , Gennaro Esposito, Maione di Napoli ??? per menzionarne solo alcuni …se questi signori che rappresentano da ormai molti anni un Turismo d’eccellenza nel Mondo con un ‘indotto unico non incominciano a muoversi in modo sistematico e quantitativo e quindi pretendere di presenziare il numero maggiore possibile di trasmissioni televisive, giornali, radio per evidenziare quanto male il Nord abbia gestito l’emergenza RSA in primis e che questo non può continuare a penalizzare il Sud ed il Turismo fonte determinante di reddito per milioni di famiglie veramente sarà una catastrofe senza eguali altro che ‘Le vacanze in Italia ‘ La televisione usata in passato per promuovere in modo generoso e continuativo deve essere usata ora in modo importante e persistente per salvare il salvabile e contrastare un De Luca senza coscienza e veramente molto ma molto pericoloso, altro Covid 19 ! Chiamerei in causa come consulenti tecnici Ilaria Capua e Prof. Gattinoni per dare una validità scientifica a quelle che sono le necessita economiche e psicologiche di un paese ormai prigioniero di una dittatura senza eguali in Europa e che deve programmare velocemente un rientro certo ed importante ! GOD SAVE ITALY NOT THE QUEEN !!!