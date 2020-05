Parte la Fase 2 per le corse sul mare, come raggiungere le isole del Golfo di Napoli

Trasporti – Ieri alle ore 5:35 è partito da Napoli il traghetto per Capri, mentre alle ore 7:15 quello da Sorrento sempre direzione Isola Azzurra. E’ iniziata così la Fase 2 del trasporto marittimo per le isole del Golfo di Napoli. Sul sito della Regione Campania le regole da rispettare per potersi imbarcare alla volta di Capri, Ischia e Procida. Per l’Isola Azzurra in particolare è permesso l’imbarco ai lavoratori i cui nominativi siano stati precendente trasmessi al Comune di Capri dalle ditte per le quali lavorano, così come è previsto lo sbarco per i residenti e in tutti i casi previsti dall’autocertificazione comprovante i motivi dello sbarco. La domanda d’imbarco per “l’Isola di Tiberio” deve essere presentata prima, in modo che il Comune di Capri possa riservarsi la possibilità di indicare giorni e orari diversi da quelli richiesti se si dovesse rilevare un eccessivo afflusso di persone. Sia a Marina Grande a Capri che a Marina Piccola a Sorrento sono stati sistemati dispositivi orizzontali, segnaposto colorati, per il rispetto del distanziamento sociale durante la coda agli imbarchi. Partenze e arrivi per le isole sono previsti solo con mezzi di linea, è vietato raggiungere le isole con mezzi da diporto privati. Agli imbarchi i viaggiatori devono presentarsi un’ora prima per sottoporsi al termo-scanner, si è ammessi a bordo con una temperatura massima di 37,4 gradi; se invece il termo-scanner dovesse segnare 37,5 gradi al viaggiatore sarà vietato l’imbarco e verrà sottoposto a test rapido, in caso di positività verrà messo in sorveglianza fiduciaria in attesa del tampone molecolare nasofaringeo.

a cura di Luigi De Rosa