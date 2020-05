Musica, una piattaforma per giovani artisti, il progetto del maestro Colomba Capriglione che lancia appello alle istituzioni

Con la chiusura dei teatri e lo stop di stagioni, concerti, rassegne di musica dal vivo, il comparto musicale risulta tra i più colpiti da questa pandemia . Ma la vita sarebbe un errore senza musica come dice il filosofo Nieztche ed ecco perché il maestro Colomba Capriglione, docente di composizione e direzione corale di conservatorio, propone la realizzazione di “Armonia Festival” una grande piattaforma culturale che possa consentire ai giovani studenti ed artisti di potersi esibire online. Il suo appello alle istituzioni ed associazioni

Il suo concorso internazionale Schola Cantorum previsto a Ravello in primavera è stato bloccato dal coronavirus ma il maestro Colomba Capriglione non demorde e lancia un progetto perché dice: “La musica non si silenzia neanche in tempi come questi. Ed anzi è l’arma per vincere la distanza imposta in queste settimane”. Se da un lato la pandemia è stata un’occasione importante di alfabetizzazione tecnologica con il contatto quotidiano online con gli studenti, anche se ci sono problemi da superare per la connettività, dall’altro con la chiusura dei teatri e lo stop di stagioni, concerti, rassegne di musica dal vivo, il comparto musicale risulterà tra i più colpiti sotto il profilo economico perché il ritorno alla normalità sarà meno indolore e con tempi molto più lunghi. “Ritengo sia importantissimo salvare e garantire continuità al vastissimo patrimonio musicale del nostro Sud, culla del Mediterraneo e cosi lancio la proposta di una piattaforma culturale, utilizzando le risorse ed iniziative già intraprese da alcune regioni come la Campania con la digitalizzazione degli archivi che potrebbe essere integrata di un vero e proprio South Festival che consenta ai nostri giovani studenti di interagire e di esibirsi online e offrire un contributo di riscoperta di suoni e melodie della nostra produzione meridionale. Come disse Nietzsce: “Senza musica la vita sarebbe un errore” – afferma il maestro Colomba Capriglione.

Chi è

Maestro Colomba Capriglione, diplomata in Pianoforte, in Clavicembalo, in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio Statale di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, e si è perfezionata nella scuola di composizione del Maestro Carmine Pagliuca.

Autore di composizioni per coro e orchestra, di composizioni polifoniche vocali e cameristiche, ha pubblicato gran parte di queste, che risultano eseguite in Italia e all’ estero. Ha diretto, tra le altre, l’ orchestra filarmonica di Stato bulgara, orchestra e coro di Bratislava, orchestra nazionale slovacca, orchestra Martucci, orchestra sinfonica del Mediterraneo ed è menzionata nell’ “Enciclopedia musicale dei compositori moderni”, edizioni Flavio Pagano, 1999. Dal 1996 è Docente nei Conservatori di Musica di Stato sulle cattedre di armonia e contrappunto, armonia, contrappunto, fuga e composizione, musica corale e direzione di coro.

Attualmente è titolare di ruolo della cattedra di “Musica Corale e Direzione di Coro” presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. Insegna anche al Polo Didattico Nova Atlantis ed è l’ideatrice del Festival Schola Cantorum di Ravello.

Link https://www.premioscholacantorum.com/

FB https://www.facebook.com/Colomba-Capriglione-2105510719575324/