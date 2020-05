Milano, torna la movida sui Navigli: in Campania più disciplina che in Lombardia?

Folla sui Navigli a Milano, con tanti ragazzi a spasso anche senza mascherine e divieti non rispettati nei parchi. Nel capoluogo lombardo, con l’inizio della fase 2 l’allentamento delle restrizioni sta provocando un preoccupante ritorno a una vita “quasi normale” E l’infettivologo Massimo Galli, primario all’ospedale Sacco, avverte: “La città è una bomba, si rischia di richiudere di nuovo tutto”.

I social hanno fotografato il ritorno dei Navigli alle “origini”. Gli scatti postati testimoniano che nel cuore della movida milanese c’è troppa folla e tanti passeggiano anche senza mascherine. E la polemica si è subito scatenata online, con richieste di molti cittadini al sindaco Sala: faccia più controlli per evitare il peggio. Qualcuno corre, altri chiacchierano bevendo una birra. A soli quattro giorni dall’inizio della ‘fase 2’ i Navigli di Milano tornano ad affollarsi. Come documentano le immagini, intorno alle 19 del 7 maggio, erano numerosi i cittadini in Darsena che non indossavano la mascherina e non rispettavano le misure di distanziamento sociale disposte dal governo.

Frena sulle riaperture il governatore Attilio Fontana, che spiega: “Prima di poter parlare di dati per la riapertura bisogna vedere i dati”. E avverte che “su questa fase 2 si è posta troppa enfasi. Adesso dobbiamo capire gli effetti di questa prima riapertura e poi decidere i passi successivi”.