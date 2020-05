Finalmente una bella notizia per gli amanti dello sport e delle palestre. Il decreto con il protocollo per la sicurezza, emanato ieri sera dalla Regione Campania, è stato applicato già da stamane dalle imprese che hanno riacceso le luci dopo quasi 3 mesi di lockdown. Parola d’ordine: distanziamento! Rapidamente, infatti, si è dovuto provvedere a riorganizzare le sale e gli attrezzi per consentirne un uso in sicurezza.