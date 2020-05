Covid i rischi agli imprenditori, protocolli da incubo su Positanonews TG Albergatori, Ristoratori, Affittacamere. La Campania così non riparte e gli altri si. Il concetto è chiaro come è stato espresso ieri sera nel TG condotto da Lucio Esposito con il direttore Michele Cinque nel confronto con Costanzo Iaccarino presidente federalberghi Campania da Sorrento . Pietro milziade rappresentante centro guide, Agostino Ingenito ABBAC, Nicola Amato Consigliere Ravello e Longobardi consigliere regionale con la conclusione dell’avvocato Luigi Alfano per l’aspetto giuridico.

Responsabilità penali e civili da parte degli operatori sul rischio coronavirus covid-19 non sono state chiarite. In pratica sulle spalle di albergatori, ristoratori e affittacamere c’è la responsabilità di eventuali contagi per i propri dipendenti ed i propri clienti. L’Inail dovrebbe dettare le regole, ma è un garbuglio giuridico, come ha detto pure Gaetano Milano. Insomma l’ente che dovrebbe risarcire fa le regole su come risarcire. Il tutto potrebbe dipendere dai protocolli ovviamente più rigidi sono più è facile essere responsabili e rendere di fatto impossibile riaprire e ripartire.

Il rischio Covid c’è sempre, d’accordo . Ma c’è per tutto il mondo, altri paesi in Europa stanno ripartendo senza queste complicazioni e rischiano di intercettare il nostro turismo. Comunque il discorso è stato molto incentrato sui lavoratori, su un dibbattito acceso, Nicola Amato da Ravello ha parlato di un grande evento il 26 maggio per la Fondazione Ravello . E altro ancora