Coronavirus. Mai così basso il numero dei contagi, superati i 100.000 guariti. I morti tornano a calare, sono 194 nelle ultime ventiquattro ore, 85 sono in Lombardia. Al minimo i nuovi casi e il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati. Sette regioni senza vittime, ieri erano 5: nessun morto in Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, provincia di Trento.

Dei 1.083 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 502 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 181 casi in Piemonte, 121 in Emilia Romagna, di 53 in Veneto, di 24 in Toscana, di 15 in Liguria e di 47 nel Lazio.

Fonte La Repubblica