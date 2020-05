Coronavirus. In Campania la riunione con Asl ed Aziende Ospedaliere. Riportiamo di seguito quanto scritto al riguardo dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook:

Ho tenuto quest’oggi una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania, e con la Task force regionale, per fare il punto sull’organizzazione della sanità.

In particolare, sono state affrontate le tematiche legate alla Fase 2 e alla definizione quindi di un Piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture.

Si è discusso innanzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale (presìdi Covid e nuovi posti letto terapia intensiva), potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening (tamponi e test sierologici). Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale.