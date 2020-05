Atex: “Occorre immediata strategia di marketing per riaprire il 1 giugno”

Circola con sempre maggiore insistenza che ootrebbe essere il 1 giugno la fatidica data di riapertura per le strutture ricettive.

Atex in rappresentanza del sistema d’accoglienza del Turismo Individuale (Extralberghiero e Indotto della filiera turistica) ha rivolto un appello al Presidente della Regione Campania e ai Sindaci dei Comuni di Napoli, della Penisola Sorrentina, dell’isola di Capri e di Positano..

Occorre il protocollo e il vademecum per le prescrizioni sanitarie cui attenersi per evitare improvvisazioni.

Occorre una immediata strategia di marketing territoriale

Quasi appello tutti i territori italiani hanno avviato strategie di marketing per promuovere soprattutto il Turismo di Prossimità.

IAnche una bambina delle Isole Eolie oggi ci ha umiliato, come testimonial della campagna di marketing avviata dall’arcipelago siciliano

Il tempo è una variabile decisiva per battere una concorrenza agguerritissima perché comunque il numero complessivo di turisti italiani che viaggerà non sarà alto.

Tutti i territori si stanno organizzando.

La Regione Campania NO

Il Comune di Napoli NO

I Comuni della Penisola Sorrentina NO

I Comuni dell’isola di Capri NO

Siamo irresponsabilmente fermi.

Eppure da oltre un mese Atex sta proponendo specifiche iniziative di marketing quali :

-Video promozionale delle località turistiche campane prodotto dalla Regione e trasmesso sulle emittenti nazionali da cui emerga una organizzazione ricettiva curatissima per la sicurezza sanitaria degli ospiti e vacanze progettate in funzione di alcune limitazioni da distanziamento

-Progetto About Sorrento, già pronto, che potrebbe da subito promuovere la Penisola Sorrentina coinvolgendo l’intero territorio

-CARD VACANZA 2020 che I Comuni pitrevver offrire e promuovere a potenziali ospiti che usufruirebbero di sconti del 20%nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nei bar, negli esercizi commerciali, negli stabilimenti balneari.

Siamo fermi.

Torniamo alla carica con le Istituzioni preposte ricordando che siamo in ritardo spaventoso

Atex è disponibile a collaborare

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Associazione Turismo Extralberghiero