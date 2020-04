Il sindaco Giovanni De Simone con un video messaggio ha fatto un punto della situazione a Vietri sul Mare. Il primo cittadino ha annunciato che si attende l’esito dei tamponi per i restanti tre cittadini affetti da coronavirus, che sono in via di guarigione. Il paese alle porte della Costa d’Amalfi, si prepara alla Fase 2 di gestione dell’emergenza sanitaria, cercando di rispondere a tutti gli operatori economici: i ristoratori in protesta hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie attività al sindaco, proprio gli imprenditori di questo settore, come i colleghi in Costiera, affermano di avere difficoltà nel recepire e mettere in pratica le misure per la riapertura. A Vietri sul Mare ci si sta inoltre adoperando per la riapertura delle strutture balneare, mentre per quanto riguarda il settore artigianale delle Ceramiche, riapriranno dal 4 maggio i laboratori, ma si punterà soprattutto sulla vendita online per garantire la ripresa. Quest’estate sarà inedita, spiega nel video il sindaco De Simone, con la sua amministrazione che è al lavoro per mettere al sicuro i città nei prossimi mesi, prevedendo anche l’utilizzo di termoscanner. Poi il primo cittadino fa un invito a rimuovere ogni divergenza politica, per affrontare questo momento delicato: “coinvolgeremo anche le opposizioni, vogliamo ascoltare le vostre idee – ha detto De Simone – chiedo l’unità di tutti”. “Aspetto vostre idee, aspetto vostri consigli, cerchiamo di rilanciare il nostro territorio, Vietri riuscirà a sorpassare questo periodo. Sono sicuro, ce la farà e faremo una gran bella figura a livello mondiale”.

Il primo cittadino ha poi annunciato che sabato 2 maggio, a partire dalle ore 9:30 saranno eseguiti centinaia di tamponi per il Covid-19. I test rapidi saranno effettuati a tutte le categorie più a rischio, come medici, infermieri, dipendenti comunali, vigili urbani, volontari, operatori ecologici e tutte le attività che sono aperte durante l’emergenza durante l’emergenza sanitaria. I tamponi saranno effettuati dall’istituto zooprofilattico in accordo con la Regione Campania e il Comune.