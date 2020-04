Vico Equense. La pastiera di Peppe Guida ecco la ricetta via social dispensa consigli utili, trucchi e suggerimenti per cucinare al meglio, oggi per esempio si parlerà di carciofi. Giovedì prossimo, 9 aprile, alle ore 16, sulla sua pagina Facebook, invece, ci svelerà qualche segreto su uno dei riti familiari più sentiti in Campania: la preparazione della pastiera. “Preparate gli ingredienti, – spiega lo Chef – studiatevi la ricetta e segnate l’appuntamento in agenda: daremo vita, a una pastiera enorme e capace di unirci in un abbraccio simbolico da Sud a Nord. Sarò in diretta e la faremo insieme.” Per farla al meglio, e non sbagliare bisogna seguire lo Chef lunedì 6, alle ore 16, e mercoledì 8 aprile, i queste due date proporrà la pasta d’arancia e la frolla.

PASTA D’ARANCIA

2 arance biologiche da candire

500 g di zucchero

150 gr di buon miele o di acacia o all’arancia

Serve un tegame basso e largo dove cuocere le fette d’arancia sistemandole in un solo strato.

Con un coltello bene affilato tagliate l’arancia a fette di circa mezzo cm.

Sciogliete lo zucchero in 500 g di acqua e sistemate le fette d’arancia sul fondo del tegame coprendole con lo sciroppo e portate a ebollizione. Lasciatele sobbollire pianissimo per circa 40 minuti.

Sgocciolatele e mettetele ad asciugare su una gratella per una notte circa. Infine, frullatele e mescolatele al miele.

Lo sciroppo non lo dovete buttare, sarà un’ottima bagna per dolci

Si conserva in frigorifero, in vasetto chiuso.

PASTA FROLLA

1 kg farina

400 g zucchero

400 g strutto (o burro)

5 uova

Scorze di agrumi grattugiate

Disponete la farina a fontana e mettete al centro lo strutto, o il burro a pomata se preferite, le uova e gli aromi. Impastate velocemente

Ingredienti pastiera napoletana (per due stampi da 24 cm)

1 kg di pasta frolla

600 g ricotta

600 g zucchero

500 g grano cotto

5 uova

100 g di pasta d’arancia

1 pizzico di cannella

½ bacca di vaniglia

1 fialetta fiori D’arancio

Setacciate la ricotta e mescolatela con lo zucchero. Aggiungete il grano un po’ per volta. Una volta stemperato bene, aggiungete le uova, la pasta d’arancia, la vaniglia e la cannella. Amalgamate bene. Foderate i due stampi da 24 cm di pasta frolla e riempiteli con la farcia. Per ogni pastiera ricavate sette strisce e applicatele sulla farcia. Infornate a 170°C per 50/60 minuti, dipende dal forno, e girandola in cottura dopo i primi 30 minuti